$!Denuncian alumnos de la UAS en Ahome carencias en infraestructura educativa

“Hay carencias muy profundas y que son hasta abusivas. No hay internet para los estudiantes. No hay internet gratuito para estudiantes, desde ahí ya, proyectos, investigaciones ya estamos tronados”, comentó Vladimir Herrera Blancas, de dicha facultad.

“Aquí por ejemplo tienen cinco pasillos de libros obsoletos, viejos, muchos son repetitivos, ni siquiera hay variedad”, agregó.

Por su parte, Víctor Gámez Hernández señaló que de parte de las autoridades de la institución no existe una apertura o disposición para atender las demandas estudiantiles.

“Tú te quejas y ellos no te buscan la solución. No te dicen “vamos a hacer esto”, “vamos a instalarlo”, “vamos a revisarlo con vicerrectoría”. No se puede porque simplemente no hay y la respuesta es definitiva”, dijo.

En ese sentido, cuestionó que las condiciones y calidad de las instalaciones permanecen igual, pese a que han aumentado los costos por los servicios educativos que presta la UAS.

“Acaban de subir los costos, acaban de elevar la colegiatura, acaban de elevar los costos administrativos, titulación, solicitud de constancias o el mismo pago del año o del semestre.

“Tampoco hay una biblioteca especializada para cada facultad. Solamente existe una biblioteca general para todas las facultades que existen en Los Mochis. Hasta bien lejos, porque está lejos de la facultad, y aparte de eso revisar un libro que viene siendo de 1999, del 2003, que ni siquiera está actualizado a las reformas que se han hecho”, enfatizó Gámez Hernández.