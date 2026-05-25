$!Denuncian maltrato animal en Los Mochis; un mono araña amarrado bajo los rayos del sol

Un presunto caso de crueldad animal ha generado indignación entre los habitantes del sector Virreyes, quienes alertaron sobre la presencia de un mono araña que se encuentra cautivo y expuesto a condiciones climáticas extremas en las afueras de un domicilio particular.

De acuerdo con las denuncias ciudadanas, el ejemplar fue atado a una pila de automóvil, dejándolo a merced de los rayos del sol y soportando temperaturas que rebasan los 40 grados que se tienen en la ciudad.

Los testigos señalan que el animal cuenta apenas con un reducido espacio de sombra y se presume que no se le ha proporcionado agua ni alimento, agravando su vulnerabilidad.

El hallazgo se registró en las inmediaciones del Bulevar Alameda, justo en el tramo que comprende las calles Virrey Francisco Javier Venegas y Virrey Félix María Callejas.