$!Dependían de la presa Huites, pero ya se secó; no hay peces para comer ni agua que beber

CHOIX._ Desde la casa de don José de Jesús se ve una sección de la presa Huites, que de no ser señalada por alguien que conozca la zona, pasaría como un valle árido.

Ahí se sienta en unas sillas de madera y mecate, o se acuesta en un catre, y pasa sus días siendo testigo de cómo el suelo caliente absorbe de a poco el registro de que en la zona alguna vez hubo agua suficiente.

En Techobampo hay una noria comunal, que es llenada con agua de lluvia o se bombea desde la presa, pero hace ya tres meses que está vacía.

“De allá la bombeaban para acá, pero ya no la bombean porque ya se le acabó el agua. Ya no bombea, hace como tres meses que no bombea el agua. Le echan agua desde Choix en pipas”, explica.