CHIHUAHUA.- Lo que prometía ser un tranquilo y pintoresco recorrido a través de la Sierra Tarahumara con destino a tierras sinaloenses se convirtió en momentos de angustia para decenas de pasajeros del tren Chihuahua-Pacífico, mejor conocido como "El Chepe", luego de que una densa nube de humo negro obligara a una evacuación de emergencia.

Los hechos se registraron al filo de las 17:00 horas de este martes 17 de noviembre, a la altura de la estación Témoris, en el municipio serrano de Guazapares, justo cuando la unidad férrea avanzaba con rumbo al Pacífico.

De acuerdo con los datos recabados, la alerta se desató cuando el sobrecalentamiento de uno de los motores presuntamente combinado con un derrame o goteo de combustible diésel comenzó a exhalar una espesa humareda que rápidamente invadió el ambiente y alertó a los viajeros dentro de los vagones.