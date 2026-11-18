CHIHUAHUA.- Lo que prometía ser un tranquilo y pintoresco recorrido a través de la Sierra Tarahumara con destino a tierras sinaloenses se convirtió en momentos de angustia para decenas de pasajeros del tren Chihuahua-Pacífico, mejor conocido como "El Chepe", luego de que una densa nube de humo negro obligara a una evacuación de emergencia.
Los hechos se registraron al filo de las 17:00 horas de este martes 17 de noviembre, a la altura de la estación Témoris, en el municipio serrano de Guazapares, justo cuando la unidad férrea avanzaba con rumbo al Pacífico.
De acuerdo con los datos recabados, la alerta se desató cuando el sobrecalentamiento de uno de los motores presuntamente combinado con un derrame o goteo de combustible diésel comenzó a exhalar una espesa humareda que rápidamente invadió el ambiente y alertó a los viajeros dentro de los vagones.
Ante el desconcierto y el denso humo que impedía la visibilidad en las inmediaciones del sistema de tracción, el maquinista detuvo la marcha de inmediato.
En medio de la tensión propia de encontrarse en una zona de difícil acceso en la sierra, el personal de abordo activó los protocolos de seguridad, ordenando el descenso controlado de los pasajeros hacia la vía para ponerlos a salvo.
Gracias a la rápida respuesta de la cuadrilla técnica de El Chepe, las maniobras para sofocar la fuente del humo tomaron apenas unos 15 minutos.
Una vez disipada la humareda y tras descartar riesgos mayores para la estructura del tren o la integridad de los viajeros, se permitió el reembarque.
Fuentes oficiales confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas de gravedad, por lo que, tras superar el susto, el convoy pudo reanudar su trayecto con normalidad hacia Sinaloa, dejando atrás una tarde atípica en medio de la imponente geografía chihuahuense.