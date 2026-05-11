$!Descarta Comuna rescate financiero a locatarios de Las Palmas, en Los Mochis; llama a hacer valer pólizas de seguro

“Vía Economía no tenemos un recurso asignado, eso tendría que depender del Congreso o el Cabildo si existiera algún recurso que ya estuviera comprometido, que se puede destinar para otras cosas, pero en este momento no”, detalló el Presidente Municipal.

El Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, descartó la existencia de una bolsa de emergencia a nivel municipal para auxiliar a los afectados en este momento, señalando que la prioridad actual de la Comuna está en la atención de la emergencia y en esperar los resultados del peritaje oficial que elabora la Fiscalía del Estado.

LOS MOCHIS._ Ante las severas afectaciones que dejó el incendio del pasado jueves 7 de mayo en la Plaza Fiesta Las Palmas, el Ayuntamiento de Ahome confirmó que no cuenta con la capacidad económica para brindar apoyos financieros directos a los locatarios, por lo que la recuperación de las pérdidas dependerá de las aseguradoras privadas de cada negocio.

En ese sentido, el Alcalde subrayó que la responsabilidad recaerá en la prevención que cada comercio tuviera contratada. “Yo creo que los seguros deben de cubrir, y todas las empresas debemos de tener seguros a daños a terceros o contenidos, y estos serán sujetos de cubrir las necesidades seguramente lo tienen en tiempo y forma, deben de operar sus propios seguros”, indicó.

A pesar de la falta de liquidez municipal, Menéndez de Llano Bermúdez aseguró que se tocarán puertas ante la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado para verificar si existe la viabilidad de canalizar algún fondo de apoyo extraordinario para los comerciantes.

Mientras los locatarios sostienen reuniones con la Fiscalía General del Estado para recibir asesoría legal y dar seguimiento al proceso, las autoridades locales trabajan en propuestas para mitigar el golpe económico.

El Alcalde adelantó que se está evaluando permitir a los comerciantes vender la mercancía que logró salvarse del fuego, un paso que está estrictamente condicionado a una evaluación del sector salud para garantizar que los productos no representen un riesgo sanitario por contaminación.

A la par, el Ayuntamiento busca plantear a las cámaras empresariales la instalación de un área de reubicación provisional.

“Se está pensando en la posibilidad de que aquellos comerciantes que tuvieran mercancía, o pudieran hacerse de ella para tener un ingreso, ponerles un área. Es una idea que todavía no está concretada, se la vamos a compartir a los organismos de los comerciantes organizados para ver si lo consideran viable y proporcionar un espacio en esa zona”, concluyó.