$!Descarta empresa explosión y aclara fue un incidente menor en un contenedor temporal sin registrar daños

TOPOLOBAMPO._ Ante las diversas versiones que circularon en torno a una supuesta emergencia mayor, Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) aclaró la situación registrada durante la mañana del pasado 21 de junio en la zona de construcción de su planta en el puerto de Topolobampo.
De acuerdo con el reporte oficial emitido por la compañía, lo que realmente ocurrió fue el sobrecalentamiento de un contenedor temporal de servicios. El desperfecto fue detectado al filo de las 9:00 horas y, gracias a la rápida activación de sus protocolos, fue controlado inmediatamente mediante trabajos preventivos de hidro-enfriamiento.
La empresa fue enfática al descartar cualquier tipo de explosión. Asimismo, confirmaron que el saldo del incidente es blanco y no hubo trabajadores lesionados, ni se reportaron daños a la maquinaria, instalaciones o al ecosistema de la bahía.
En el mismo documento, GPO atajó las especulaciones generadas en redes sociales y algunas zonas aledañas. La compañía precisó que el evento estuvo estrictamente confinado a su polígono de construcción, por lo que es falsa cualquier versión que señale daños a infraestructura externa, incluyendo las instalaciones vecinas de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De igual forma, se deslindaron de los supuestos fallos eléctricos o personas afectadas en las comunidades cercanas, asegurando que esos reportes no guardan relación alguna con las obras de la planta de fertilizantes.
Finalmente, Gas y Petroquímica de Occidente garantizó a la población que sus brigadas de atención a emergencias y sistemas de monitoreo se mantienen activos las 24 horas del día. Reiteraron que la transparencia, la seguridad industrial y el cuidado del medio ambiente siguen siendo la máxima prioridad en el desarrollo del proyecto petroquímico.