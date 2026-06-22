$!Descarta empresa explosión y aclara fue un incidente menor en un contenedor temporal sin registrar daños

TOPOLOBAMPO._ Ante las diversas versiones que circularon en torno a una supuesta emergencia mayor, Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) aclaró la situación registrada durante la mañana del pasado 21 de junio en la zona de construcción de su planta en el puerto de Topolobampo.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la compañía, lo que realmente ocurrió fue el sobrecalentamiento de un contenedor temporal de servicios. El desperfecto fue detectado al filo de las 9:00 horas y, gracias a la rápida activación de sus protocolos, fue controlado inmediatamente mediante trabajos preventivos de hidro-enfriamiento.

La empresa fue enfática al descartar cualquier tipo de explosión. Asimismo, confirmaron que el saldo del incidente es blanco y no hubo trabajadores lesionados, ni se reportaron daños a la maquinaria, instalaciones o al ecosistema de la bahía.