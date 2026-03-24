Desecha SCJN controversia sobre posible regreso de Vargas Landeros a Alcaldía de Ahome

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este martes desechar la controversia constitucional 206/2025, relacionada con el posible regreso de Gerardo Vargas Landeros, al frente de la Alcaldía de Ahome, al considerar que fue presentada de manera extemporánea.

Con una mayoría de siete votos, las ministras y ministros determinaron que la demanda no cumplía con el requisito de oportunidad, es decir, que no fue promovida dentro del plazo legal establecido, lo que impidió entrar al análisis de fondo del asunto.

El proyecto, elaborado por el Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, proponía originalmente declarar parcialmente fundada la controversia e invalidar el acuerdo 80 del Congreso de Sinaloa, mediante el cual se retiró el fuero y se separó del cargo al entonces Presidente Municipal de Ahome en mayo de 2025.

Sin embargo, durante la sesión, la mayoría del pleno se pronunció en contra de considerar oportuna la demanda.

Algunos ministros argumentaron que el acto impugnado no constituía una afectación permanente, sino un acto consumado, por lo que el plazo para impugnar ya había transcurrido.

Al no alcanzarse la mayoría para validar la oportunidad del recurso, la Corte determinó desechar la controversia sin revisar los argumentos sobre una posible violación a la autonomía municipal o a la integración del Ayuntamiento.



Recurso queda sin materia

En la misma sesión, la SCJN resolvió también el recurso de reclamación 146/2025, promovido por el Poder Legislativo de Sinaloa, el cual derivaba de la misma controversia.

Debido a que el asunto principal fue desechado, el pleno aprobó por unanimidad declarar sin materia dicho recurso, al quedar sin efectos el proceso del que derivaba.