$!Desechos de basura forman ‘megatapón’ en el dren Mochicahui, en Ahome; buscarán a los responsables

LOS MOCHIS._ La acumulación de plásticos, hieleras, muebles y envases de PET ha formado un “cuello de botella” en las aguas del dren Mochicahui.

Ante el riesgo ecológico y de inundaciones, el Ayuntamiento de Ahome y el módulo de riego Santa Rosa anunciaron una intervención para limpiar el cauce y rastrear el origen de los desechos para castigar a los infractores.

Durante un recorrido de supervisión por la zona, el Presidente Municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, lamentó la situación e hizo un enérgico llamado a la población para detener esta práctica, recordando que el destino final de toda esta contaminación es el océano.

“Invité a los compañeros de la oficina para que fueran testigos, igual que le pido a ustedes que lo sean, de la cantidad de basura y plástico que se deposita en este punto del dren”, señaló, quien enfatizó que gran parte de los residuos logran evadir los bloqueos y continúan su trayecto hasta el mar.

Para mitigar el daño, el municipio ha trabajado en sinergia con José Urquijo, representante del módulo de riego Santa Rosa.

Por ello, se instaló un filtro improvisado que ha permitido contener toneladas de basura para su retiro periódico.

Jesús Ernesto Tapia Castro, director de Obras Públicas, detalló que la limpieza se llevará a cabo entre este martes y miércoles.

El operativo requerirá el despliegue de maquinaria pesada y camiones de volteo, sumando esfuerzos del personal municipal y del propio módulo agrícola.

Reveló que la última limpieza en este punto se realizó hace apenas unos meses y el tapón actual se formó en cuestión de semanas.

Al detectar objetos repetidos entre los escombros, Tapia Castro adelantó que el Ayuntamiento abrirá una investigación formal, pues existen fuertes sospechas de que particulares están utilizando tramos específicos del dren Mochicahui como tiradero clandestino.

Advirtió que, una vez localizados los puntos de descarga y a los responsables, se aplicará todo el peso de la normatividad municipal mediante sanciones económicas.