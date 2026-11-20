LOS MOCHIS._ Con un despliegue de marcialidad, destreza física y fervor patrio, más de 3 mil participantes distribuidos en cerca de 70 contingentes tomaron las principales vialidades de esta ciudad para conmemorar el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Desde temprana hora de este viernes 20 de noviembre, cientos de familias ahomenses se dieron cita a lo largo del recorrido en el primer cuadro de la ciudad para presenciar el paso de las agrupaciones, que dieron muestra de organización, colorido y creatividad en una jornada festiva.







Uno de los ejes centrales de la parada cívico-deportiva fue la participación coordinada de las escoltas de bandera y las bandas de guerra, cuyos toques de ordenanza y evoluciones marcaron el ritmo a lo largo de la ruta. En este bloque destacaron contingentes representativos de todos los niveles educativos desde planteles de educación primaria y secundaria hasta instituciones de nivel medio superior y universidades, los cuales complementaron su paso con dinámicas tablas rítmicas, pirámides humanas, estampas alusivas a la gesta revolucionaria y exhibiciones de diversas disciplinas atléticas.









Asimismo, la jornada contó con una robusta presencia de los cuerpos de emergencia y rescate, entre ellos elementos de Protección Civil, Bomberos de Los Mochis y socorristas de Cruz Roja Mexicana. Durante su trayecto frente al presídium y ante la mirada atenta de los asistentes, los rescatistas realizaron demostraciones técnicas de primeros auxilios, maniobras de salvamento y respuesta inmediata ante siniestros, recibiendo el aplauso del público.





