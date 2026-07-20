$!Desperfecto en líneas de CFE paralizó la Planta Hernández Terán dejando a 115 colonias sin agua en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Las fuertes lluvias registradas este lunes en el municipio no solo trajeron encharcamientos, sino también un colapso en los servicios básicos.
Una falla en la red de la Comisión Federal de Electricidad dejó completamente fuera de servicio la Planta Potabilizadora José Hernández Terán, privando del suministro de agua potable a más de un centenar de sectores en la zona sur de Los Mochis.
El imprevisto técnico paralizó los motores de potabilización y bombeo, provocando un corte intempestivo que afectó a familias de unos 115 fraccionamientos y colonias.
De acuerdo con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, la reactivación del sistema depende enteramente del tiempo que le tome a la paraestatal eléctrica reparar las líneas averiadas por el temporal.
“El servicio se normalizará en cuanto CFE restablezca la energía y la planta pueda retomar su proceso de producción”, informó la paramunicipal a través de un aviso de emergencia.
Mientras las cuadrillas de la CFE laboran bajo la lluvia para solucionar el desperfecto, la Japama lanzó un llamado urgente a la ciudadanía afectada para que racione al máximo el recurso almacenado en tinacos y aljibes, a fin de mitigar el impacto durante las horas que dure la contingencia.
Hasta el momento, la autoridad municipal se mantiene en monitoreo constante y prometió emitir actualizaciones conforme se recupere el flujo eléctrico en la infraestructura hídrica.