$!Desperfecto en líneas de CFE paralizó la Planta Hernández Terán dejando a 115 colonias sin agua en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Las fuertes lluvias registradas este lunes en el municipio no solo trajeron encharcamientos, sino también un colapso en los servicios básicos.

Una falla en la red de la Comisión Federal de Electricidad dejó completamente fuera de servicio la Planta Potabilizadora José Hernández Terán, privando del suministro de agua potable a más de un centenar de sectores en la zona sur de Los Mochis.

El imprevisto técnico paralizó los motores de potabilización y bombeo, provocando un corte intempestivo que afectó a familias de unos 115 fraccionamientos y colonias.

De acuerdo con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, la reactivación del sistema depende enteramente del tiempo que le tome a la paraestatal eléctrica reparar las líneas averiadas por el temporal.