$!Despliegan operativo de limpieza y mantenimiento a panteones de Ahome para el Día de Muertos

El Presidente Municipal, Antonio Menéndez, detalló que las labores de mantenimiento arrancaron oficialmente esta semana en el panteón Centenario de Los Mochis. El objetivo principal es garantizar que los recintos se encuentren en condiciones dignas para recibir a los miles de ahomenses que acudirán a visitar a sus seres queridos.

LOS MOCHIS._ A escasas semanas de la tradicional celebración del Día de Muertos, el Ayuntamiento de Ahome activó las brigadas de Servicios Públicos Municipales para emprender el rescate y acondicionamiento de los 11 panteones ubicados tanto en la zona urbana como en las sindicaturas.

“Estamos interviniendo con acciones de limpieza general, poda de árboles, revisión del alumbrado y el mantenimiento de las pilas de agua para que estén listos para los rituales tradicionales”, mencionó Menéndez de Llano.

Durante su intervención, el Alcalde admitió que existen zonas que demandan un esfuerzo mayor, señalando específicamente al camposanto de la Villa de Ahome, el cual requiere atención urgente al verse rebasado en su capacidad territorial.

Para asegurar que las festividades transcurran con saldo blanco, Menéndez de Llano adelantó que los trabajos de rescate de los espacios físicos irán de la mano con un fuerte operativo interinstitucional. Elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y Tránsito Municipal se coordinarán para mantener el orden y agilizar el flujo de visitantes.

El Alcalde concluyó con un llamado a la responsabilidad civil, pidiendo a la población acatar las indicaciones de los cuerpos de seguridad para evitar contratiempos. En este sentido, fue enfático al recordar que, como marca la normativa de años anteriores, se mantendrá la política de cero tolerancia a la introducción y consumo de bebidas alcohólicas al interior de los cementerios.