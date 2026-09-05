$!Despliegan operativo preventivo en Ahome por amenaza de fuertes lluvias durante este fin de semana

LOS MOCHIS._ El Ayuntamiento de Ahome activó un despliegue interdependencial de vigilancia en respuesta a los pronósticos meteorológicos que advierten sobre la caída de entre 50 y 75 milímetros de lluvia, acompañadas de rachas de viento, durante este sábado y domingo.
El titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Teniente Mario Cosme Gallardo, detalló que las corporaciones de rescate mantienen recorridos constantes tanto en la zona urbana como en las sindicaturas para mitigar cualquier riesgo derivado de los efectos del monzón mexicano sobre el estado de Sinaloa.
El operativo mantiene un monitoreo especial en áreas históricamente propensas a encharcamientos severos. Cosme Gallardo destacó el caso de las comunidades de El Bule y El Atún, pertenecientes a la sindicatura de Higuera de Zaragoza, así como otros puntos críticos del municipio donde ya se tiene contemplada la instalación de equipos de bombeo preventivo si el nivel del agua lo amerita.
“Nosotros ya tenemos ubicadas las partes donde siempre tenemos afectaciones serias en ese sentido son las que estamos monitoreando”, mencionó Cosme Gallardo
Bajo la instrucción del presidente municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, la estrategia integra los esfuerzos de Protección Civil en coordinación directa con Obras Públicas, Servicios Públicos y Salud Municipal. Esta fuerza de tarea conjunta busca garantizar una respuesta inmediata ante cualquier emergencia de infraestructura o sanitaria.
“Es muy importante considerar que se establezcan medidas de seguridad para que no tengamos ninguna situación que pueda derivar en condiciones de afectación a la población”, subrayó el Teniente.
Las autoridades municipales exhortaron a los ahomenses a mantenerse informados únicamente a través de los boletines oficiales y solicitaron evitar salir de sus hogares si no existe una necesidad urgente. Asimismo, hicieron hincapié en la restricción de transitar por zonas bajas inundables y mantener especial cuidado y resguardo de menores de edad y personas adultas mayores.
“La recomendación es que debemos estar bien atentos y no salir de no ser necesario, establecer medidas de seguridad en nuestros hogares”, indicó.