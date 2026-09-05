$!Despliegan operativo preventivo en Ahome por amenaza de fuertes lluvias durante este fin semana

LOS MOCHIS._ El Ayuntamiento de Ahome activó un despliegue interdependencial de vigilancia en respuesta a los pronósticos meteorológicos que advierten sobre la caída de entre 50 y 75 milímetros de lluvia, acompañadas de rachas de viento, durante este sábado y domingo.

El titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Teniente Mario Cosme Gallardo, detalló que las corporaciones de rescate mantienen recorridos constantes tanto en la zona urbana como en las sindicaturas para mitigar cualquier riesgo derivado de los efectos del monzón mexicano sobre el estado de Sinaloa.

El operativo mantiene un monitoreo especial en áreas históricamente propensas a encharcamientos severos. Cosme Gallardo destacó el caso de las comunidades de El Bule y El Atún, pertenecientes a la sindicatura de Higuera de Zaragoza, así como otros puntos críticos del municipio donde ya se tiene contemplada la instalación de equipos de bombeo preventivo si el nivel del agua lo amerita.