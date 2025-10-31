Después de levantar bloqueo en caseta Cuatro Caminos por Día de Muertos, productores planean ir por aduanas

LOS MOCHIS._ Aunque el plantón realizado en la caseta de Cuatro Caminos, Guasave, fue levantado este jueves por la tarde, los productores agrícolas reiteraron que la movilización nacional continúa y que lo ocurrido fue una tregua temporal por respeto a las festividades del Día de Muertos, no una retirada del movimiento.

Baltazar Valdez Armentía, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, informó que el bloqueo afectó únicamente al transporte de carga, dejando libre el paso a vehículos particulares y de pasajeros.

El líder agrícola manifestó que aunque hubo algunos roces con los transportistas, el ambiente se calmó conforme avanzó la jornada, ya que los productores optaron por actuar con empatía.

“Nos pusimos en los zapatos de los transportistas, se tomaron algunas decisiones y dentro de ellas se permitió el paso también de los vehículos de carga, de tal manera de soltar el cierre parcial”, explicó.

“Y también se decidió retirarse de la caseta, porque tampoco tuvimos ninguna respuesta del Gobierno federal, sabemos que vienen de otros bloqueos en el Bajío”.

El presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa dejó en claro que la lucha sigue, y que este fin de semana se celebrarán reuniones internas, para valorar la siguiente fase de la protesta.

“Tenemos que determinar si continuamos en las manifestaciones en las casetas, eso para el lunes tenemos que tenerlo definido”, señaló.

En ese sentido, destacó que también se analiza si volverán a las casetas, decisión que se tomará a inicios de semana.

Precisó que el movimiento ha crecido en apoyo, tanto de asociaciones agrícolas como de organizaciones sociales y el sector privado, quienes han respaldado con víveres, presencia en los plantones y solidaridad activa.

“Tuvimos el apoyo a nivel estatal, tanto del sector privado como algunas organizaciones del sector social se unieron a la lucha, nos han apoyado, con víveres para tener en las casetas, creo que hemos crecido mucho en ese sentido, tenemos apoyo y ya es público”.

“La Caades se ha hecho presente en las casetas de Guasave, las asociaciones de agricultores tanto de Los Mochis, como de Culiacán y Guamúchil participaron en las manifestaciones de las casetas, hicieron presencia y eso se valora, se agradece, además, por parte del movimiento de estas organizaciones del sector privado, se hayan unido a esta lucha”, afirmó Valdez Armentía.

En cuanto a las afectaciones, ofreció disculpas a los transportistas que permanecieron detenidos por varias horas, y reiteró que en ningún momento se detuvo el paso a la población civil.

“No afectamos el tráfico de vehículos privados ni de pasaje, nosotros no afectamos en esta ocasión el tráfico de esto, a los que sí habría que pedirle disculpas y seguir solicitando el apoyo de ellos es el de los transportistas de carga, quienes, ayer, estuvieron alrededor de 10 horas detenidos en Guasave, en la caseta de Cuatro Caminos”, puntualizó.

Por último, el líder agrícola hizo un llamado a los productores a no bajar la guardia.

“La decisión tomada anoche no es una muestra de debilidad de Campesino Unidos, ni del Frente Nacional, es sencillamente una tregua para atender asuntos individuales de los productores, pero el lunes continuamos y nos mantendremos en pie de lucha”, concluyó.