$!Destaca alcalde de Ahome finanzas sanas e ingresos por más de $1,600 millones en su Primer Informe de Gobierno

LOS MOCHIS._ En el último año, el Ayuntamiento de Ahome ha operado con finanzas sanas y obtuvo un ingresos por de mil 600 millones, destacó el presidente municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, al rendir su primer Informe de Gobierno este martes 28 de octubre. El evento tuvo lugar en el Teatro Ingenio de Los Mochis ante la sociedad ahomense. El alcalde estuvo acompañado por el cuerpo de regidores, líderes de las cámaras empresariales y por Flor Emilia Guerra Mena, quien es la secretaria de Pesca y Acuacultura de Sinaloa en representación del Gobernador del Estado de Sinaloa Rubén Rocha Moya. Durante su discurso, Antonio Menéndez destacó la inversión de 2 mil 64 millones de pesos, dividida en cuatro ejes: Inclusión y accesibilidad universal, innovación y desarrollo económico, cultura de paz y gobierno ético, y bienestar y humanismo.





“Ahome se consolida como un gobierno humanista y de transformación porque aquí gobernar es servir, caminar junto a la gente, con honestidad y trabajo por convicción y no por improvisación, para construir un municipio mas justo, mas humano y transparente” indico el edil municipal. En su informe, detalló parte del dinero invertido en diferentes áreas. El alcalde además resaltó las finanzas sanas del municipio y manifestó que consiguió un presupuesto de ingresos de más de mil 627 millones de pesos. Mencionó además la inversión de otros 2 mil 480 millones de pesos en infraestructura y promoción cultural y 152 millones de pesos en obras públicas. Menéndez de Llano también habló de la seguridad lograda, en parte por las mesas de seguridad y las capacitaciones en escuelas, por otra parte, resaltó que Ahome se encuentra posicionada en el lugar numero 4 a nivel nacional como una de las ciudades más seguras para vivir.



