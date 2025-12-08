$!Destaca alcalde de Ahome un ahorro de más de un millón de pesos al pavimentar con Común

LOS MOCHIS._ Tras supervisar los avances de infraestructura urbana en el sector poniente de la ciudad, el presidente municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, subrayó la eficiencia financiera de operar a través de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados, logrando optimizar los recursos en la pavimentación de vialidades clave.

Durante el recorrido, el presidente municipal puso como ejemplo los trabajos en el bulevar Zacarías Ochoa, donde se pavimentan aproximadamente 204 metros que beneficiarán a los habitantes de fraccionamientos como Viñedos.

Menéndez de Llano detalló que, al realizarse la obra directamente a través de la paramunicipal, la inversión se cerró en 3 millones 400 mil pesos, una cifra considerablemente inferior a los más de 4 millones y medio que habría costado contratar a una empresa privada.

“Una obra bien hecha con lo que hace Común, costó 3 millones 400 mil pesos de este bulevar, de tres carriles, son dos de circulación y uno de estacionamiento”, indicó.