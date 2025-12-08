$!Destaca alcalde de Ahome un ahorro de más de un millón de pesos al pavimentar con Común

LOS MOCHIS._ Tras supervisar los avances de infraestructura urbana en el sector poniente de la ciudad, el presidente municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, subrayó la eficiencia financiera de operar a través de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados, logrando optimizar los recursos en la pavimentación de vialidades clave.
Durante el recorrido, el presidente municipal puso como ejemplo los trabajos en el bulevar Zacarías Ochoa, donde se pavimentan aproximadamente 204 metros que beneficiarán a los habitantes de fraccionamientos como Viñedos.
Menéndez de Llano detalló que, al realizarse la obra directamente a través de la paramunicipal, la inversión se cerró en 3 millones 400 mil pesos, una cifra considerablemente inferior a los más de 4 millones y medio que habría costado contratar a una empresa privada.
“Una obra bien hecha con lo que hace Común, costó 3 millones 400 mil pesos de este bulevar, de tres carriles, son dos de circulación y uno de estacionamiento”, indicó.
La comitiva de Obras Públicas y autoridades municipales visitó la colonia 28 de junio. En la cual se entregó la pavimentación de la calle Escuinapa, una obra integral de 98 metros de longitud que incluye banquetas y la rehabilitación de tomas domiciliarias.
Los vecinos se mostraron agradecidos, destacando el testimonio de un habitante del sector que esperó más de cuatro décadas para ver urbanizada su calle.
El alcalde Antonio Menéndez reiteró el compromiso de mantener una vigilancia estricta sobre los materiales y procesos constructivos.
“Esta y muchas obras más para Los Mochis hechas en México sí están bien hechas, son obras de calidad, que se hacen a conciencia, se supervisan para saber y garantizar que lo que se hace es una obra duradera y a menor costo y eso se lo debemos también a Común que nos ha ayudado mucho en estas obras”, puntualizó.
Se espera que el tramo del bulevar Zacarías Ochoa sea abierto a la circulación en los próximos días.