$!Destaca Yeraldine Bonilla avance del 45% en puente Bellavista-Boca del Río-Las Glorias, en Guasave

La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, informó que el puente que conectará a las comunidades de Bellavista, Boca del Río y Las Glorias, en Guasave, registra un avance del 45 por ciento y que la obra quedaría concluida en diciembre de este año. Durante un recorrido por la zona, destacó que el puente se construye con una inversión de 250 millones de pesos del primer crédito del Plan Sinaloa y que permitirá mejorar la conectividad entre las comunidades, además de impulsar el turismo y la actividad económica de la región.

“Este puente lleva un avance del 45 por ciento. Este puente está construido con el primer crédito del plan Sinaloa que se planteó en el 2025, se les está dando seguimiento con una inversión de 250 millones de pesos”. “Este puente va a conectar a tres comunidades que son las glorias, Boca del Río y Bellavista, va a traer más turismo y más economía a estas comunidades”.

Señaló que el puente tendrá circulación vehicular y peatonal, además de cinco miradores. “Ya que se termine, vamos a venir a inaugurarlo, de igual manera los vamos a invitar para que vean esta bonita obra que está realizando el Gobierno del Estado para conectar a más comunidades, para conectar a la ciudadanía y para atraer el turismo y la economía a estos pueblos”.

De acuerdo con la información proporcionada durante el recorrido, el puente tendrá una longitud de 300 metros y 12.12 metros de ancho, con dos sentidos de circulación. La obra también contempla escalinatas para facilitar el cruce peatonal hacia los restaurantes de la zona. “Esta carretera mide 300 metros y de ancho tiene 12.12 de metros de ancho. Porque lo que pedían eran espacios para poder que ellos. Tienen espacio, de hecho, eso se contempló en el proyecto”.

Bonilla Valverde afirmó que la obra beneficiará también a quienes visitan las playas de la zona durante Semana Santa y vacaciones, así como a productores de granjas acuícolas que requieren trasladar sus productos. “Ahora ya no van a hacer porque ustedes saben que para poder llegar de Las Glorias a Bellavista y Boca del Río se hacían 50 minutos. Con esta carretera y con este puente se están ahorrando 45 minutos porque ahora en 5 minutos ya pueden atravesar las comunidades Bellavista, Boca del Río y Las Glorias”.