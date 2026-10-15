$!Destinarán $6.1 millones para rehabilitar Centro Cultural de Sinaloa de Leyva

El Ayuntamiento de Sinaloa rehabilitará de manera integral el Centro Cultural y Artístico de la cabecera municipal, con una inversión de 6 millones 143 mil 446.95 pesos, proveniente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, FAISM 2026. La obra fue concursada a través de la Convocatoria Pública Nacional Municipal No. 003-2026, Licitación FAIS-DOP-SIN-2026-047, publicada el pasado viernes por la Dirección de Obras Públicas, que encabeza Juan Manuel López Menchaca. De acuerdo con el documento oficial, el proyecto tiene una duración de 57 días naturales, con fecha probable de inicio el 5 de noviembre de 2026 y conclusión el 31 de diciembre de 2026.





El proceso contempla el 16 de octubre como fecha límite para la inscripción y adquisición de bases, el 20 de octubre para la visita al lugar de la obra, el 23 de octubre para la junta de aclaraciones y el 29 de octubre a las 11:00 horas para la presentación y apertura de propuestas en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal de Sinaloa de Leyva. Según el catálogo de conceptos que acompaña la convocatoria, los trabajos no se limitarán a pintura, sino a una reconstrucción total del inmueble. En el auditorio principal se contempla el retiro de 299.68 metros cuadrados de lámina acanalada en mal estado, demolición de aplanados, retiro de ventanas y puertas de madera de gran formato, plafón, vitropiso, azulejo y toda la instalación eléctrica obsoleta. Posteriormente se colocará lámina galvanizada, se aplicará primario anticorrosivo y pintura estructural, se instalarán largueros y separadores de PTR, y se renovará por completo la instalación eléctrica con luminarias LED de 22 watts, salidas para lámpara exterior y un centro de carga de 8 circuitos marca Square D. Los acabados incluyen aplanados con mortero cal-arena, impermeabilización elastomérica, 266.35 metros cuadrados de vitropiso rectificado nuevo, plafón a 4.50 metros de altura, muros de tablaroca, puertas y ventanas de madera nuevas, así como la instalación de seis equipos de climatización tipo cassette comercial de 4.5 toneladas marca Mirage Inverter y la dotación completa de butacas para auditorio.



