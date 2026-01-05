Destituye el Gobernador Rocha Moya, al Tesorero Estatal en plena ‘Semanera’

LOS MOCHIS._ En un movimiento administrativo anunciado en tiempo real durante su conferencia de prensa semanal, el Gobernador Rubén Rocha Moya confirmó la destitución de Miguel López como Tesorero del Estado.

El mandatario justificó la decisión como parte de una estrategia necesaria para “fortalecer el manejo de las finanzas públicas”.

Sin preámbulos, el Ejecutivo Estatal giró instrucciones públicas y directas al Secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros, para que ejecute el relevo de manera inmediata, evitando vacíos en la operatividad de la dependencia.

Rocha Moya, presentó la propuesta de Alfredo González para ocupar la vacante.

Aunque no profundizó en los detalles curriculares durante la transmisión, aseguró que el perfil elegido cuenta con la preparación técnica y su entera confianza para asumir la responsabilidad de las arcas estatales en este inicio de año.

“He dado instrucciones al Secretario Joaquín Landeros para que proceda con las notificaciones y el proceso administrativo conforme a la norma”, puntualizó.

Al ser cuestionado sobre los motivos específicos del cese de Miguel López, el Gobernador optó por la reserva, limitándose a señalar que se trata de una determinación tomada en el pleno ejercicio de sus facultades constitucionales.

Recalcó que el objetivo central es optimizar el desempeño financiero del Gobierno del Estado.

Rocha Moya cerró el tema con una advertencia para su equipo de colaboradores: el análisis del desempeño de sus funcionarios es permanente y no descartó que en los próximos días se concreten más cambios en el gabinete estatal si así lo requiere la administración pública.

Con este ajuste, el Gobierno de Sinaloa busca enviar un mensaje de rigor en el control del gasto y la transparencia administrativa de cara al ejercicio fiscal 2026.