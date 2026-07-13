$!Detectan socavón con más de dos metros de agua bajo el pavimento del bulevar Río Las Cañas, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Lo que en la superficie parecía un simple desperfecto señalado con un trozo de madera, resultó ser un riesgo latente de colapso. Una cavidad subterránea con aproximadamente dos metros de agua acumulada fue detectada bajo el pavimento del bulevar Río Las Cañas, activando un operativo de emergencia por parte del Ayuntamiento de Ahome.

El hallazgo tuvo lugar la noche del domingo. El Presidente Municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, circulaba por dicha vía en sentido de sur a norte a escasos 150 metros de la intersección con el bulevar Jiquilpan fue cuando se percató del rústico señalamiento. Ante la sospecha de un daño mayor en la infraestructura, solicitó una inspección inmediata.

“Había un hoyo y un palo en medio de la calle. Muy pequeño, pero no por pequeño quiere decir que no sea importante. Me di a la tarea de averiguar inmediatamente qué se trataba, llegó una cuadrilla y encontramos cerca de 2 metros de profundidad de agua al ras del pavimento” precisó el Alcalde durante el reporte del incidente.

Tras la revisión inicial, las cuadrillas municipales confirmaron que la carpeta asfáltica ocultaba una severa filtración y acumulación de agua. De manera preventiva, el perímetro fue acordonado y debidamente señalizado para proteger la integridad de automovilistas, ciclistas y peatones que transitan diariamente por el sector.

Desde las primeras horas de este lunes, equipos técnicos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, iniciaron la intervención de la vialidad. Con el soporte de un camión tipo vactor, el personal realiza labores de exploración profunda para identificar la raíz del hundimiento, evaluando si obedece a una fuga convencional, un taponamiento en la red o una falla grave en el drenaje.