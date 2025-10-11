Determina CEDH violación a derechos y violencia de género contra Dignora Valdez, policía municipal de Ahome

“Se le mantuvo privada de su libertad, en las instalaciones donde se encontraba laborando, por un tiempo de 36 horas, por decisión unilateral y sin que se le respetara la garantia de audiencia”.

“Se ha visto involucrada en este tipo de violencia por parte de la institución para la cual labora”, señala la resolución de la CEDH.

A más de seis años de los hechos y tres años de presentada la queja, la Comisión Estatal consideró que las autoridades de la corporación municipal de seguridad cometieron además una detención arbitraria en contra de la agente, el 13 de marzo de 2019.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa determinó que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome violó garantías individuales y su personal cometió violencia de género en contra de Dignora Valdez López, integrante de la Policía Municipal.

El arresto de Valdez López se registró unos días después de que, durante su participación en un evento conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 2019, subió al estrado para exigir igualdad de oportunidades en la corporación, argumentando, con diplomas y certificados en mano, que tenía méritos para aspirar a un ascenso, pero se lo negaron en reiteradas ocasiones.

Al día siguiente, al presentarse a sus labores, le entregaron una boleta de arresto bajo el fundamento de que no había cumplido un servicio al que estaba encomendada en Topolobampo, a donde supuestamente debía acudir para dar una plática en una escuela, pues está asignada al área de Programas Preventivos.

No obstante, la CEDH advirtió que no hay evidencia de que la agente Dignora haya sido notificada sobre dicho encargo, por lo que no procedía una sanción.

“Ante el desconocimiento de la hoy víctima, resulta inconcebible que se pretendiera aplicar sanción o medida disciplinaria alguna relativa incumplimiento de sus obligaciones, y menos aún, una medida tan radical como lo fue ‘EI Arresto’, que atenta contra la libertad personal”, se lee en el dictamen.

La Comisión calificó como agravante el hecho de que, a partir de la detención de la agente, continuaron una serie de agresiones y violaciones a sus derechos como persona y como servidora pública.

“Este fenómeno de violencia vino a culminar con una ‘baja definitiva’ en su ámbito laboral, la cual fue dictada de manera arbitraria e irresponsable, pues ni siquiera se le brindó durante el procedimiento administrativo de la que derivó dicha sanción, la oportunidad de que la hoy víctima realizara una defensa adecuada”, sentenció.

“Personal del Ayuntamiento de Ahome, ha actuado de manera arbitraria contra QV1, pues han pasado por alto toda normatividad que regula su actuación, y que desde luego exige un ambiente laboral respetuoso, libre de violencia, y ante todo, con un actuar apegado a legalidad”.

Como resultados de esta investigación, la CEDH urgió al Gobierno de Ahome para que reconozca a Dignora Valdez como víctimas de estos hechos y con ello proceda a la reparación integral del daño causado.

Además, exhortó al Municipio a iniciar un procedimiento administrativo contra cerca de 20 funcionarios de varias instancias, cuyo seguimiento deberá ser informado a la CEDH para corroborar su cumplimiento.