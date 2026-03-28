$!Detienen un hombre con portación de machete durante el Conti en San Miguel; ‘Ley Machete’ sigue en pausa

San Miguel Zapotitlán, Ahome._ En medio de la multitud que asistía a las celebraciones del tradicional Conti en la sindicatura de San Miguel Zapotitlán, agentes policiales lograron la detención de un individuo que escandalizaba en la vía pública bajo los influjos del alcohol y drogas, quien además portaba un machete oculto.

Los hechos se registraron la tarde del viernes 27 de marzo en las inmediaciones del cerro donde se encuentra el templo tradicional indígena, específicamente en el cruce de las calles Vicente Guerrero y Cuauhtémoc.

De acuerdo con el reporte, el hombre comenzó a alterar el orden frente a los asistentes. Posteriormente los agentes del Grupo de Operaciones Tácticas Especiales (GOTER), pertenecientes a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, notaron la actitud errática del sujeto y se acercaron para intervenir.

Al realizarle una revisión precautoria, los uniformados descubrieron que el individuo llevaba fajado, entre su ropa interior y el pantalón, un machete de más de medio metro de longitud. Ante la evidencia y su evidente estado de intoxicación, fue asegurado y trasladado de inmediato a los separos de Seguridad Pública.