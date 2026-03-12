$!Dirección de Educación en Ahome premia la participación cívica y entrega kits de Bandera a 14 escoltas y organismos sociales

LOS MOCHIS._ El Ayuntamiento de Ahome llevó a cabo el reconocimiento a la promoción de los valores patrios, y realizó la entrega oficial de kits de Bandera a 14 instituciones educativas y organismos sociales que resultaron ganadores de un sorteo municipal.

El acto protocolario se desarrolló este jueves en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal.

La dinámica contempló a las más de 90 escoltas que formaron parte del contingente durante el desfile conmemorativo del Día de la Bandera, el pasado 24 de febrero.

Kiabeth Medellín Lara, directora de Educación en Ahome, encabezó la ceremonia e hizo un llamado a docentes y estudiantes a mantener vivos los actos cívicos en sus respectivos planteles.