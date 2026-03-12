$!Dirección de Educación en Ahome premia la participación cívica y entrega kits de Bandera a 14 escoltas y organismos sociales

LOS MOCHIS._ El Ayuntamiento de Ahome llevó a cabo el reconocimiento a la promoción de los valores patrios, y realizó la entrega oficial de kits de Bandera a 14 instituciones educativas y organismos sociales que resultaron ganadores de un sorteo municipal.
El acto protocolario se desarrolló este jueves en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal.
La dinámica contempló a las más de 90 escoltas que formaron parte del contingente durante el desfile conmemorativo del Día de la Bandera, el pasado 24 de febrero.
Kiabeth Medellín Lara, directora de Educación en Ahome, encabezó la ceremonia e hizo un llamado a docentes y estudiantes a mantener vivos los actos cívicos en sus respectivos planteles.
“Tuvimos una participación con más de 90 contingentes, donde se refleja la participación activa, el entusiasmo y el compromiso sobre todo de nuestras escuelas por mantener vivas nuestras tradiciones cívicas”, expresó.
La regidora María Esther Robles Soto, presidenta de la Comisión de Educación, acudió en representación del Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.
“Desde la Comisión de Educación, reiteramos el compromiso de seguir trabajando de la mano con nuestras escuelas para fortalecer la formación de nuestras niñas, niños y jóvenes”, indicó.
Algunos de los ganadores fueron los siguientes:
• Primarias: José Enrique Villa Rivera, Antonio Rosales y Cristóbal Colón.
• Secundarias: SNTE Sección 53 (turno vespertino), Colegio Josefa Ortiz de Domínguez y Escuela Técnica No. 2.
• Preparatorias: Cobaes 01 “Profesor Marcial Ordóñez Ibáñez”, Conalep Los Mochis 2, Ignacio Manuel Altamirano y Univafu.
• Universidades: Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) y Universidad Autónoma de Durango (UAD).
• Organismos Civiles: Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario y Cruz Roja Mexicana.