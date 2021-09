La Alcaldesa Aurelia Leal López expuso que el 10 de agosto el Síndico Procurador presentó la propuesta de Alan Rubio Jiménez, por lo que le preguntó en reiteradas ocasiones si se sostenía en esa propuesta o la desechaba.

“¿Se desiste de la propuesta?, porque aquí no hay ningún desestimiento, el hecho de que no haya pasado al orden del día no quiere decir que haya sido rechazado”, dijo.