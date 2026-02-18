$!Distribuidor vial de Los Mochis se encuentra en penumbras tras robo de cableado; reparación ronda los $300 mil

LOS MOCHIS._ La principal puerta de entrada a la ciudad de Los Mochis, el distribuidor vial conocido como “El Trébol”, se encuentra sumido en la oscuridad total desde hace casi una semana a causa de un ataque vandálico de gran magnitud que dejó inoperante el sistema de alumbrado público en toda la infraestructura carretera.
El director de Servicios Públicos Municipales de Ahome, Iván Roberto Gálvez Meza, confirmó la situación y detalló que no se trató de un simple robo de cables, sino de un desmantelamiento sistemático que incluyó la sustracción de tapas de registro y componentes esenciales de la red eléctrica.
Tras una evaluación preliminar, el funcionario estimó que el costo para reponer el daño y echar a andar nuevamente las luminarias rondará los 300 mil pesos.
“Tenemos un problema, si vieron esta apagado el trébol el destruidor vial ya tiene casi una semana apagado por un robo que hicieron se robaron las tapas, el cableado de toda la infraestructura”, lamento Gálvez Meza
El titular de la dependencia explicó que, debido a la complejidad de la instalación y la presencia de líneas de alta tensión en la zona, el Ayuntamiento no podrá realizar la reparación con personal propio. Será necesaria la contratación de una empresa externa especializada para manejar el riesgo eléctrico.
“Una empresa externa tiene que trabajar ahí, porque hay cables de más alta tensión”, indicó
Finalmente, Gálvez Meza adelantó que ya se gestiona la autorización del presupuesto ante la Tesorería Municipal y el Alcalde Antonio Menéndez. Sin embargo, advirtió a la ciudadanía que la solución no será inmediata, por lo cual el distribuidor vial continuará sin iluminación durante lo que resta del mes.
“Los Trabajos podrían tardar entre 15y 25 días una vez autorizado el recurso”, manifestó el funcionario.