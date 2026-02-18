$!Distribuidor vial de Los Mochis se encuentra en penumbras tras robo de cableado; reparación ronda los $300 mil

LOS MOCHIS._ La principal puerta de entrada a la ciudad de Los Mochis, el distribuidor vial conocido como “El Trébol”, se encuentra sumido en la oscuridad total desde hace casi una semana a causa de un ataque vandálico de gran magnitud que dejó inoperante el sistema de alumbrado público en toda la infraestructura carretera.

El director de Servicios Públicos Municipales de Ahome, Iván Roberto Gálvez Meza, confirmó la situación y detalló que no se trató de un simple robo de cables, sino de un desmantelamiento sistemático que incluyó la sustracción de tapas de registro y componentes esenciales de la red eléctrica.

Tras una evaluación preliminar, el funcionario estimó que el costo para reponer el daño y echar a andar nuevamente las luminarias rondará los 300 mil pesos.