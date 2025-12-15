$!Distribuye DIF Ahome 800 paquetes pozoleros en zonas marginadas

Marissa Menéndez De Llano Chávez, presidenta del organismo asistencial, supervisó personalmente el inicio de la distribución en la comunidad rural de La Arrocera y la Invasión Malova. En estos puntos, se entregaron los primeros apoyos consistentes en kits completos para la preparación de pozole.

La estrategia contempla la entrega de insumos para cenas navideñas a más de 800 hogares, priorizando aquellos asentamientos que han sufrido los estragos de las recientes lluvias y condiciones de marginación.

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de que la falta de recursos no sea un impedimento para celebrar la Nochebuena, el Sistema DIF Ahome desplegó un operativo especial para asegurar el alimento en las mesas de los sectores más desprotegidos del municipio.

“Estuvimos hoy por la mañana en la colonia La Arrocera, en donde entregamos aproximadamente 200 cenas navideñas, estas cenas eran un paquete pozolero le llaman donde ya tiene absolutamente todo nada más lo calienta ni está listo, yo personalmente lo probé está muy rico y gracias a la colaboración de muchísimas personas que se unieron tuvimos La donación de tostadas de salsas de refresco y todo eso pues ya pudimos darles una cena a manos llenas gracias a la buena voluntad de muchas personas que se involucraron”, explico Menéndez del Llano.

El organismo puso especial énfasis en la Invasión Malova, un asentamiento con cerca de 50 familias en situación irregular. La presidenta del DIF destacó que en esta zona la ayuda no ha sido aislada; tras las precipitaciones de meses pasados, se ha mantenido una brigada permanente entregando ropa, juguetes, aparatos funcionales y vinculando a los menores al programa Pannasir para evitar la deserción escolar.

La logística del programa se extenderá esta semana hacia la sindicatura de Higuera de Zaragoza. Se proyecta beneficiar a 500 familias de las colonias El Alto y Ejidal, zonas que también presentan alta vulnerabilidad y secuelas por fenómenos meteorológicos.

Ante la magnitud de las necesidades, la funcionaria lanzó un exhorto a la población civil para fortalecer esta cadena de ayuda mediante donativos.

“Hacemos todo lo que está en nuestras manos para beneficiar a más familias, por lo que invito a la ciudadanía que esté en condiciones de donar para que nos apoyen, ya que nunca es tarde para sumarse a nuestros programas de asistencia social establecidos durante todo el año”, señaló.

Finalmente, Menéndez De Llano reconoció el respaldo del Alcalde Antonio Menéndez De Llano Bermúdez y la coordinación con el sistema estatal DIF, factores clave para llevar un mensaje de dignidad y esperanza en estas fechas decembrinas.