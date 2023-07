La política sinaloense y ex Senadora, Diva Hadamira Gastélum Bajo, anunció su renuncia al PRI por no estar de acuerdo en cómo se está conduciendo la institución.

Advirtió que en la dirigencia actual, se está conduciendo al PRI a su homicidio.

“A lo largo de esta carrera partidista, iniciada en mi adolescencia he repetido que mi sangre es PRI positiva, y la voy a conservar. Pero no puedo avalar los propósitos que están encaminados a matar el partido. No es destrucción, es homicidio al partido, institución que dio vida a innumerables instituciones y que ha sido pilar insoslayable de gobernabilidad”, asentó.

Desde hace 49 años ha estado cerca del PRI, recordó, cuando su padre la llevó al partido a participar.