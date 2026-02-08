$!Durante la Caravana del Bienestar, vecinos de Compuertas piden reparación del cárcamo y alumbrado público

LOS MOCHIS._ La eficiencia del cárcamo de bombeo y la rehabilitación del sistema de alumbrado público fueron las peticiones más prioritarias que marcaron la agenda durante la visita de la “Caravana del Bienestar” al ejido Compuertas. El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez encabezó el despliegue de las dependencias municipales en dicha comunidad, donde estableció una mesa de diálogo directa con los habitantes de la sindicatura central para resolver rezagos en servicios básicos.

“La Caravana del Bienestar llega a este su ejido, pero también a muchas rancherías aledañas con el propósito de caminar juntos al bienestar, reafirmando que Ahome sí es la casa de todos, y como responsable del gobierno del municipio de Ahome ratifico el compromiso de que sí vamos a continuar acercándole los servicios y programas a todas las familias hasta sus comunidades”, indico el munícipe. Ante la presencia de los comisariados ejidales de Compuertas 1 y 2, Rogelio Álvarez y Gildardo Ochoa, el Presidente Municipal aseguró que la instrucción es dejar el escritorio y resolver los problemas en el lugar donde ocurren. Una de las demandas en estas caravanas fue expuesta por parte de Mary Sánchez, líder comunitaria, y la Síndica de la Central, María de Jesús Castro, donde comentaron que, si bien la presencia de servicios médicos y trámites administrativos es vital, la urgencia radica en la operatividad del cárcamo de agua potable y la seguridad que brinda un buen alumbrado.