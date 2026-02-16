$!Ejército Mexicano reconoce el valor de militares en el 89 Batallón de Infantería refrendando alianzas con Ahome

LOS MOCHIS._ Los altos mandos del 89 Batallón de Infantería y el Gobierno Municipal de Ahome refrendaron su alianza estratégica durante una ceremonia de entrega de condecoraciones a personal castrense.

El evento, realizado en la explanada del cuartel militar, estuvo encabezado por el Teniente Coronel de Infantería Dilbert Osmin Rodríguez Velázquez, Segundo Comandante del Batallón, y contó con la presencia del Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, enviando un mensaje de unidad institucional.

Durante el acto, se otorgaron distinciones a elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos por su disciplina, perseverancia y espíritu de servicio.