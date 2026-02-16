$!Ejército Mexicano reconoce el valor de militares en el 89 Batallón de Infantería refrendando alianzas con Ahome

LOS MOCHIS._ Los altos mandos del 89 Batallón de Infantería y el Gobierno Municipal de Ahome refrendaron su alianza estratégica durante una ceremonia de entrega de condecoraciones a personal castrense.
El evento, realizado en la explanada del cuartel militar, estuvo encabezado por el Teniente Coronel de Infantería Dilbert Osmin Rodríguez Velázquez, Segundo Comandante del Batallón, y contó con la presencia del Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, enviando un mensaje de unidad institucional.
Durante el acto, se otorgaron distinciones a elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos por su disciplina, perseverancia y espíritu de servicio.
Rodríguez Velázquez subrayó que estos reconocimientos no solo celebran la trayectoria individual de los soldados, sino el compromiso de una institución que mantiene una política de puertas abiertas para que la sociedad conozca sus capacidades, adiestramiento y, sobre todo, su vocación.
“El éxito se debe no solo al trabajo de sus mujeres y hombres, sino también al apoyo que y la confianza que le brinda una sociedad consciente y comprometida con sus fuerzas armadas “, afirmó el Teniente Coronel.
El mando militar hizo hincapié en la efectividad de la estrategia de seguridad implementada en esta jurisdicción. Destacó que la coordinación fluida con los tres órdenes de gobierno ha sido determinante para la “coadyuvancia” en tareas de seguridad pública.
Por último, las autoridades coincidieron en que la paz social no depende únicamente de la fuerza operativa, sino también del respaldo de una sociedad participativa que confía en sus fuerzas armadas y en sus autoridades locales.