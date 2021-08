CULIACÁN._ Juan Francisco Fierro Gaxiola, electo como Presidente municipal sustituto de Ahome, desató polémica antes de la votación, cuando el Diputado Pedro Villegas Lobo informó al Pleno sobre las dos sentencias del Teesin sobre la violencia política de género ejercida en contra de la Síndica Procuradora Angelina Valenzuela.

Ante esto, la Diputada Victoria Sánchez Peña pidió a Horacio Lora Oliva, presidente de la comisión dictaminadora, que explicara la razón de proponer a una persona con estos antecedentes y Lora Oliva se limitó a señalar que, de acuerdo con la información que se le proporcionó a la comisión y que votó por unanimidad por su perfil, no contraviene a ningún artículo de la Constitución para su designación.

“Escuché con atención lo que dice, Presidente de Puntos Constitucionales, donde dice que tiene los méritos este personaje, que tiene dos sentencias aquí, yo veo dos cosas: o no está haciendo bien su trabajo la Comisión de Puntos Constitucionales para ver si realmente tiene los méritos, porque no ofenda la inteligencia de los diputados, Diputado Horacio, le digo porque son dos sentencias por violencia política, no es una, son dos”, dijo Villegas Lobo después de la participación de Lora Olivas.

“Como en este Congreso que tiene que defender a las mujeres y está en contra de eso, va a venir a aprobar aquí a un personaje con dos sentencias, en eso luchamos en este Congreso, o una de dos, o Puntos Constitucionales no está haciendo su trabajo al investigar, indagar, porque Los Mochis tiene muchos políticos que de seguro tienen mejor carta de presentación”, reiteró Villegas Lobo.

Dictamen

La propuesta aceptada por el Pleno del Congreso del Estado fue de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, una vez que tuvo conocimiento a través del Cabildo de ese municipio aprobó que Manuel Guillermo Chapman Moreno se separara de su cargo para ser Diputado federal.

Fierro Gaxiola ejerce el cargo de Alcalde desde el momento en que rindió protesta ante los diputados integrantes de la 63 Legislatura, sus responsabilidades como Presidente municipal terminarán hasta el día que culmine el periodo del ejercicio constitucional de los actuales integrantes del Ayuntamiento de Ahome, el último día de octubre.

En el dictamen aprobado en la sesión extraordinaria, señala que se elige a Fierro Gaxiola por tener acreditados los requisitos que establece la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como por su experiencia y responsabilidad, considerándose suficientemente capacitado para la conducción de las funciones de Presidente Municipal sustituto del Ayuntamiento de Ahome.

Se ha desempeñado como Auxiliar Operativo en la Secretaría del Ayuntamiento de Ahome, Actuario Fiscal en los Servicios de Administración Tributaria de la Administración Local de Recaudación de Los Mochis, Agente del Ministerio Público de la Federación en la desaparecida Procuraduría General de la República y como Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Ahome.

Chapman Moreno, en calidad de Diputado plurinominal electo, pidió separarse de su cargo para unirse a la 65 Legislatura federal el 1 de octubre. El partido al que pertenece, Morena, fue quien lo designó para que fuera representante plurinominal del estado.