El Ayuntamiento de Ahome buscará diálogo con la CFE para agilizar el restablecimiento de electricidad tras tardanzas por apagones

LOS MOCHIS._ Ante los constantes apagones en la ciudad y la tardía respuesta para restablecer el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, expuso esta problemática durante el apartado de asuntos generales en la mesa de paz y seguridad.

Señaló que es necesario escuchar las razones de quien provee el servicio para entender el origen de los retrasos.

Durante su intervención, cuestionó los prolongados tiempos de espera que padecen los ciudadanos una vez que se interrumpe el flujo eléctrico.

“Y pido una aclaración de por qué ahora la reinstalación, es decir, el restablecimiento del flujo de la energía eléctrica, por qué es que tarda tanto”, expresó.

Menéndez de Llano Bermúdez planteó que esta demora podría deberse a diversos factores operativos, tales como la ausencia de personal por vacaciones de muchas brigadas o a problemas derivados de la falta de mantenimiento en la poda de árboles.

Explicó que, al no despejarse las ramas, se pueden generar cortocircuitos o desvíos de energía; por lo tanto, los transformadores se protegen y el personal tarda hasta cinco horas para subir una cuchilla.

Ante esta situación, la primera autoridad municipal enfatizó su disposición para colaborar con la CFE, buscando agilizar los trabajos y regresar a la normalidad.

Para ello, solicitó formalmente un acercamiento con los representantes de la dependencia federal.

“Yo sí pedí encarecidamente que hubiera una plática con los compañeros de la Comisión Federal de Electricidad para saber cómo les podemos ayudar para mejorar el servicio y que el restablecimiento sea en los tiempos a los que estamos acostumbrados”, puntualizó.

Destacó que existía una muy buena relación con el anterior superintendente de la CFE y confía en mantener esa misma dinámica con el actual titular, con el objetivo de que se les explique el motivo de la tardanza.

Aseguró que alguna razón debe de tener y están dispuestos a escucharla.