$!El Ayuntamiento de Guasave da de plazo este mes a empleados para comprobar que se vacunaron

“Hemos tenido buena participación por parte de las áreas del Ayuntamiento, la mayoría sí están cumpliendo, lo que hemos observado es que algunos no nos han podido traer el certificado de vacunación porque tienen problemas con el sistema, ya sea al momento de registrarse , pero sí está todo el mundo queriendo cumplir con ese requisito”, expuso.

GUASAVE._ Los trabajadores del Ayuntamiento de Guasave tienen de plazo lo que resta de agosto para comprobar que ya recibieron cuando menos la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, porque de no hacerlo tendrán que dejar su puesto laboral, manifestó Jorge Humberto Hernández Escobedo.

“Llevamos un promedio de un 50 a 60 por ciento del personal que nos ha traído su comprobante, ahorita estamos batallando un poquito más con las áreas operativas para recabar la información, no tanto de que no estén cumpliendo, hemos tenido buena aceptación”, dijo.

El funcionario municipal comentó que supo los casos de dos o tres personas que en su momento habían dicho que no se vacunarían, pero una vez que se giró la instrucción y que quien hiciera caso omiso sería despedido, aprovecharon la jornada de vacunación que terminó el domingo pasado para ir a aplicarse la primera dosis del biológico.

Hernández Escobedo sostuvo que se les está dando a los empleados del Ayuntamiento un margen de 15 días para que todos presenten su comprobante, ya sea el certificado o el talón del pre registro que llevan para vacunarse, documento que también es válido.

“Hasta yo he tenido problemas para imprimir mi certificado y ya me puse las dos dosis, por lo que sé que así hay otros”, expuso, “entonces, realmente no tenemos una fecha de plazo, pero lo que resta de este mes vamos a darle de margen, que es esta semana y la que sigue”.