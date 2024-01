Con un homenaje cultural, el Gobierno de Sinaloa conmemoró el legado de Rafael Buelna Tenorio, conocido como “El Granito de Oro”.

El evento se realizó en Mocorito, en la plaza que se engalanó con las notas musicales de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Sinaloa, para deleite de decenas de familias del municipio.

Con un izamiento de bandera a media asta y tras una intervención artística a cargo de Carolina Buelna Verdugo, descendiente del ilustre personaje, el Gobernador Rubén Rocha Moya manifestó su aprecio y admiración por la figura del histórico militar.

“Debo decir que, en rigor, no nos limitamos a recordarlo, sino que lo conmemoramos, es decir, compartimos su memoria, la mantenemos viva en nuestras mentes y nuestros corazones, ¿cómo no hacerlo?, me pregunto, cuando su vida fue ejemplo de nobleza y entrega por los más elevados ideales de la patria. Desde su levantamiento en el Colegio Civil Rosales en 1909, hasta su insurrección contra el usurpador Victoriano Huerta, su incorporación al villismo y su muerte en batalla a los 34 años en la toma de Morelia, Buelna fue un hombre de una sola pieza”, expresó.