$!El Gobierno municipal arranca con el programa ‘Ahome sin Violencia’, buscando erradicar la violencia dentro de las aulas

LOS MOCHIS._ Bajo la premisa de anticiparse a las problemáticas sociales antes de tener que reaccionar ante ellas, el Gobierno de Ahome dio el banderazo de salida al Programa Integral de Intervención Escolar "Ahome sin Violencia".
La escuela Primaria Ignacio Ramírez fue sede del primer esfuerzo de esta estrategia que busca blindar a las infancias del Municipio y fomentar un ambiente de bienestar integral.
La ceremonia de arranque combinó el civismo con el fomento a la cultura de paz.
Los alumnos de quinto grado lideraron los honores, para después dar paso a actividades lúdicas que incluyeron la participación de la cuentacuentos Maribel Valdez y su "Gallina Lola".
Los propios estudiantes plasmaron sus reflexiones en un periódico mural que llenaron con dibujos y palomas blancas.
El Secretario del Ayuntamiento, Cutberto Ríos Beltrán, encabezó el evento en representación del Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.
Durante la exposición de motivos, María Guadalupe Ruíz Briseño, Secretaria Técnica de la Mesa de Construcción de Paz, enfatizó que el objetivo central de las autoridades es "prevenir antes que lamentar y prevenir antes que intervenir".
"Nuestro propósito es que sus acciones lleguen a mas comunidades escolares, y que cada intervención represente una oportunidad para fortalecer la convivencia", detalló Ruíz Briseño.
La intervención en las aulas será ejecutada por especialistas.
Kiabeth Medellín Lara, directora de Educación del Ayuntamiento, explicó que las dinámicas de trabajo se rigen bajo cuatro ejes fundamentales: Salud Integral, Perspectiva de Género, Espacios Libres de Violencia y Construcción de Paz.
Medellín Lara destacó que estas acciones a nivel municipal están en estricta concordancia con los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, enfocándose en atender las causas de raíz mediante la coordinación institucional.
"Reafirmamos este compromiso de tejer la construcción de la paz con mecanismos, acciones y políticas públicas para que las niñas, niños y jóvenes ahomenses vivan en bienestar", subrayó.
Viridiana Vázquez, directora del plantel anfitrión, agradeció la selección de su escuela para iniciar este programa interinstitucional, cuya magnitud quedó reflejada en la asistencia.
El arranque contó con el respaldo operativo y presencial de mandos de la Marina, Defensa y Guardia Nacional, así como representantes de dependencias estratégicas como DIF, Protección Civil, SEMUJERES, SIPINNA, la Fiscalía y la Unidad de Prevención de Violencia de Género de la SSyPC, quienes trabajarán de manera conjunta para mantener la violencia fuera de las aulas.