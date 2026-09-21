$!El Gobierno municipal arranca con el programa ‘Ahome sin Violencia’, buscando erradicar la violencia dentro de las aulas

LOS MOCHIS._ Bajo la premisa de anticiparse a las problemáticas sociales antes de tener que reaccionar ante ellas, el Gobierno de Ahome dio el banderazo de salida al Programa Integral de Intervención Escolar "Ahome sin Violencia".

La escuela Primaria Ignacio Ramírez fue sede del primer esfuerzo de esta estrategia que busca blindar a las infancias del Municipio y fomentar un ambiente de bienestar integral.

La ceremonia de arranque combinó el civismo con el fomento a la cultura de paz.

Los alumnos de quinto grado lideraron los honores, para después dar paso a actividades lúdicas que incluyeron la participación de la cuentacuentos Maribel Valdez y su "Gallina Lola".