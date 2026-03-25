El Infonavit rescindió a más de 4.8 millones de créditos ‘impagables’; reestructura deudas de 164 mil familias en Sinaloa

LOS MOCHIS._ Tras 36 años de operar bajo un esquema que multiplicaba las deudas de los trabajadores, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció la reestructuración total de 4 millones 856 mil “créditos impagables” a nivel nacional. En Sinaloa, esta medida de justicia social beneficiará directamente a 164 mil familias.

Durante un evento público, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó la gravedad de este problema histórico que mermó el patrimonio de millones de mexicanos.

“Durante muchos años aquí en México, en el Infonavit, se otorgaron créditos impagables. ¿Qué quiere decir impagables? Quiere decir que si te prestaban dinero y tú pagabas intereses y capital, en lugar de que bajara el crédito, subía”, detalló el funcionario sobre este esquema que calificó como una “barbaridad” y una “locura”, manifestó.

Al detectar la magnitud del problema al inicio de la actual administración, Romero Oropeza indicó que se le reportó la situación a la Presidenta de la República.

“La Presidenta es muy práctica, es muy rápida, muy inteligente y no se anda por las ramas. Nos dijo: ‘resuelve a favor de la gente, resuélvelo, ayuda a la gente’”, relató el titular de la dependencia.

En acato a esta instrucción, el funcionario confirmó que la totalidad de los más de 4.8 millones de créditos con estas características ya fueron reestructurados. Las cuentas fueron congeladas para evitar que sigan creciendo, y además se aplicaron quitas de saldo, bajas en las tasas de interés y reducciones en las mensualidades. Esto permitirá que, por primera vez, los créditos se puedan terminar de pagar.

Al aterrizar las cifras en la entidad, Romero Oropeza dimensionó el daño que este modelo causaba en el estado.

“¿Cuántos aquí en Sinaloa? 164 mil familias, Gobernador, en Sinaloa, que tenían ese problema. Multiplíquenlo por cuatro o por cinco [integrantes por familia], estamos hablando de 600, 700 mil personas que estaban padeciendo esta grandísima injusticia”, subrayó.

Para ejemplificar el absurdo del esquema anterior y el alcance del nuevo beneficio, el director general del Infonavit expuso el caso de una derechohabiente identificada como María Jesús Alicia Castro Flores. En el cual a ella se le otorgó un crédito inicial de 100 mil pesos. A pesar de haber pagado de manera constante hasta sumar 338 mil pesos, su estado de cuenta reflejaba un adeudo inflado de 2 millones de pesos.

“Le hicimos la reestructuración. ¿Saben cuánto debe ahorita? Cero. Nada. Todo se le canceló porque la señora ya había pagado más que suficiente”, concluyó.