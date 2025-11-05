$!El Jardín Botánico de Los Mochis invita al tercer encuentro de Platillos Tradicionales

LOS MOCHIS._ Por tercera ocasión, el Jardín Botánico Benjamín Francis Johnston, mejor conocido como El Parque Sinaloa de Los Mochis, a través del Jardín Etnobiológico de Sinaloa Juyya Ánnia, invita al público a deleitarse en el tercer Encuentro de Platillos Tradicionales del Norte del Sinaloa.

Este evento busca rescatar y celebrar la gastronomía ancestral de la región. En esta edición, los asistentes podrán degustar los aromas, texturas y sabores milenarios a través de las recetas típicas sinaloenses.

Entre algunos de los platillos confirmados se encuentran tamales, wakabaki, tortillas hechas a mano, café de talega, pan, empanadas y mucho más.