$!El Jardín Botánico de Los Mochis invita al tercer encuentro de Platillos Tradicionales

LOS MOCHIS._ Por tercera ocasión, el Jardín Botánico Benjamín Francis Johnston, mejor conocido como El Parque Sinaloa de Los Mochis, a través del Jardín Etnobiológico de Sinaloa Juyya Ánnia, invita al público a deleitarse en el tercer Encuentro de Platillos Tradicionales del Norte del Sinaloa.
Este evento busca rescatar y celebrar la gastronomía ancestral de la región. En esta edición, los asistentes podrán degustar los aromas, texturas y sabores milenarios a través de las recetas típicas sinaloenses.
Entre algunos de los platillos confirmados se encuentran tamales, wakabaki, tortillas hechas a mano, café de talega, pan, empanadas y mucho más.
Además de vivir la experiencia culinaria, el encuentro contará con un programa cultural y de intercambio, se realizarán actividades como; foros de diálogos, música, danza y un mercado solidario.
También se montará una exposición fotográfica con alusión al tema culinario y la labor que desempeña el Jardín Etnobiológico.
El Jardín Botánico reitera la invitación a toda la comunidad el viernes 14 de noviembre en punto de las 15:00 horas para participar en este encuentro que honra las tradiciones culinarias de nuestra región y la labor del Jardín Etnobiológico Juyya Ánnia.