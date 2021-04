El mercado de maíz da, ahora que no nos suban los insumos: Anapsin

GUASAVE._ Con el precio del maíz sobre los 5 mil 800 pesos por tonelada, este es un buen año para emparejarse de los malos ciclos anteriores que vienen arrastrando, pero el temor que tienen es que los distribuidores de insumos se aprovechen de eso y encarezcan sus productos, manifestó Modesto López Leal.

El dirigente en Guasave de la Alianza Nacional Agropecuaria y Pesquera de Sinaloa dijo que este año el mercado del maíz da para que le vaya bien a quienes establecieron este cultivo, algo que no sucedía por lo menos desde 2012.

“Este precio desde el año pasado ya se veía venir, incluso se hablaba que iba a rebasar los 6 mil pesos el mercado y andamos cerca. Es algo que nos da mucha alegría porque desde 2012 no mirábamos un fenómeno de esta naturaleza, ya le pasamos muy por arriba al precio que se dio en esas fechas”, indicó.

El dirigente agrícola manifestó que muchos productores vienen arrastrando problemas desde hace muchos años y esperan que el mercado los siga favoreciendo con el precio para, de perdida, poder nivelarse en los gastos.

“El sector productivo ha sido muy golpeado en los últimos años, teníamos como siete años alrededor de los 3 mil 500 pesos (por tonelada), y este sería un buen año para nivelarnos”, aseveró, “(pero) el tema de los insumos valga el maíz o no valga esos no nos fallan, los incrementos los hemos tenido año con año, ojalá que no por el precio que estamos teniendo esta temporada vayan a incrementarlos más de la cuenta”.

López Leal detalló que la tonelada de amoniaco anda por arriba de los 16 mil pesos, mientras que para este ciclo la bolsa de semilla incrementó 300 pesos y anduvo alrededor de los 5 mil pesos, siendo uno de los insumos más caros porque se necesitan dos bolsas para sembrar una hectárea.

“El mercado afortunadamente ahorita se está comportando, pero si volvemos a caer en los 3 mil 500 pesos, no nos sirven, y menos cuando nos pagan en abonos”, aseveró.

El líder de la Anapsin en el municipio recalcó que el incremento de los insumos es tema año tras año y algo tiene que hacer el gobierno para poner el freno, porque a como se están incrementando, no falta mucho para que ya no sea negocio sembrar maíz y tengan que buscar otros cultivos.