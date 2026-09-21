$!Eliminarán ‘cuello de botella’ vial; duplicarán carriles del bulevar Pedro Anaya

LOS MOCHIS._ Para dar solución a los problemas de congestionamiento al suroriente de la ciudad, el Gobierno Municipal de Ahome iniciará este martes 22 de septiembre los trabajos de modernización y ampliación a cuatro carriles en la prolongación del bulevar Pedro Anaya. La obra, instruida por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, será ejecutada a través de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados (COMUN) y obligará al cierre temporal de la vialidad en el tramo comprendido entre el bulevar Macario Gaxiola y el Dren Mochicahui.

Juan Salvador Romano Casas, titular de COMUN, destacó que el objetivo principal de esta intervención es resolver la reducción de carriles que padecen diariamente los automovilistas en esa zona, transformándola en una arteria de concreto hidráulico de alta capacidad. “El beneficio es la ampliación de dos carriles a cuatro carriles de lo que actualmente es un cuello de botella en el Pedro Anaya. Vamos a tener el doble de circulación de la que hay en la actualidad”, puntualizó el funcionario.