$!Eliminarán ‘cuello de botella’ vial; duplicarán carriles del bulevar Pedro Anaya

LOS MOCHIS._ Para dar solución a los problemas de congestionamiento al suroriente de la ciudad, el Gobierno Municipal de Ahome iniciará este martes 22 de septiembre los trabajos de modernización y ampliación a cuatro carriles en la prolongación del bulevar Pedro Anaya.
La obra, instruida por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, será ejecutada a través de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados (COMUN) y obligará al cierre temporal de la vialidad en el tramo comprendido entre el bulevar Macario Gaxiola y el Dren Mochicahui.
Juan Salvador Romano Casas, titular de COMUN, destacó que el objetivo principal de esta intervención es resolver la reducción de carriles que padecen diariamente los automovilistas en esa zona, transformándola en una arteria de concreto hidráulico de alta capacidad.
“El beneficio es la ampliación de dos carriles a cuatro carriles de lo que actualmente es un cuello de botella en el Pedro Anaya. Vamos a tener el doble de circulación de la que hay en la actualidad”, puntualizó el funcionario.
El desarrollo del proyecto contará con la intervención directa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo personal realizará las maniobras correspondientes para la revisión y reubicación de los postes de energía que interfieren con el nuevo trazado.
Aunque el cronograma oficial de la dependencia establece un periodo de ejecución de dos meses, Romano Casas aseguró que las cuadrillas buscarán acelerar el ritmo de trabajo para reabrir el paso antes de lo proyectado.
“Tenemos 60 días, pero la idea es sacarlo lo más rápido posible. Vamos a tratar de hacerlo en el menor tiempo que podamos”, indicó.
Ante el cierre del tramo, las autoridades habilitaron rutas alternas para desfogar el tráfico. El director de COMUN hizo un llamado a los habitantes y conductores regulares de la zona para tolerar las molestias temporales que traerá la maquinaria pesada, subrayando que el impacto final mejorará significativamente la conectividad del sector.
“Que nos tengan paciencia y que vean el beneficio que va a conllevar esta obra, que es de suma importancia para liberar todo lo que es el cuello de botella”, concluyó.