En Ahome no hay privilegios; cargo público no exime de cumplir la ley: SSPyPC

Carlos Francisco Rodríguez Ponce, titular de la corporación, respaldó el actuar de los agentes preventivos que remitieron a barandilla al funcionario estatal, tras sorprenderlo tirando basura en la vía pública.

LOS MOCHIS._ Tras la detención de Marco Antonio Osuna Moreno, director de Vialidad y Transportes del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome envió un mensaje: “En el municipio no existen privilegios, y el cargo público no exime a nadie de cumplir con la ley”.

Enfatizó que el Bando de Policía y Gobierno se aplica de manera general, sin distinción de jerarquías o estatus político.

Lejos de recibir un trato especial, los funcionarios de cualquier nivel de gobierno tienen una obligación moral y cívica mayor que la del ciudadano promedio, señaló.

“Efectivamente, yo creo que como funcionarios deberíamos de poner principalmente el ejemplo. Lamentablemente fue sorprendido cuando lo estaba realizando, se le hizo el llamado de atención por parte de los agentes y debe de cumplir con los reglamentos”, declaró el jefe policíaco.

Rodríguez Ponce explicó que la falta administrativa inicial por arrojar desechos en la vía pública contempla sanciones económicas que pueden alcanzar los 3 mil 500 pesos.

Sin embargo, aclaró que el monto final y la sanción son determinados por el Juez Calificador, quien toma en cuenta no solo la falta, sino el comportamiento del infractor hacia la autoridad.

En este caso, la resistencia y la agresión reportada por los agentes en el Informe Policial Homologado son factores agravantes que el juez de barandilla deberá ponderar al dictar la resolución.

Por último, Rodríguez Ponce garantizó que, así como se exige a los ciudadanos y funcionarios respetar la ley, la corporación mantiene una vigilancia estricta sobre sus propios elementos.

Invitó a la población a denunciar al 911 cualquier abuso de autoridad, asegurando que tampoco habrá tolerancia para los policías que actúen fuera del marco legal.

“También nosotros como elementos, como policías estamos supervisados y también podemos ser castigados”, indico el funcionario.