En Ahome, regidor exhorta a policías y tránsitos a tratar bien a ciudadanos en temporada decembrina

LOS MOCHIS._ Durante una sesión ordinaria de Cabildo, el regidor priista César Emiliano Gerardo Lugo reconoció que la temporada navideña es una época crítica donde el flujo vehicular y la presencia de personas en el municipio aumentan considerablemente, haciendo crucial la labor de los agentes de Tránsito y exhortó formalmente a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome a mejorar el trato hacia la ciudadanía y los miles de visitantes que arriban al municipio.

“Estamos entrando en la temporada navideña, una de las épocas con mayor movimiento en el municipio de Ahome. Miles de paisanos y visitantes regresan para convivir con sus familias, aprovechar las fiestas, hacer compras y disfrutar del ambiente cálido que distingue a nuestra comunidad”, señaló.

El regidor del PRI fue directo al reconocer que las inconformidades ciudadanas sobre el actuar de algunos agentes no deben ser ignoradas, sino tomadas como una oportunidad de mejora, al trabajar con firmeza, pero también con humanidad desde la conducta de quienes portan el uniforme.

“La ciudadanía ha expresado quejas sobre el actuar de algunos elementos. No son rumores ni exageraciones, son voces de personas que han tenido encuentros que no siempre han sido los mejores”, afirmó.

Aunque reconoció que existen elementos que sí brindan un buen servicio y orientación, hizo un llamado enfático a toda la corporación para que esta temporada sirva para corregir, para ajustar conductas y para demostrar un compromiso más firme con el buen trato y la atención.

El llamado de Gerardo Lugo hacia los elementos de Seguridad Pública es a conducir sus funciones con profesionalismo, respeto y sensibilidad.

“El exhorto es a conducir sus funciones con profesionalismo, sin perder la cercanía con la gente, que escuchen, que orienten, que apoyen y que mantengan el orden, pero siempre con el respeto, que cada intervención refleje responsabilidad y que cada acción de vigilancia refuerce la confianza de la policía municipal”, puntualizó.

Gerardo Lugo concluyó su participación invitando a las autoridades viales a garantizar que la Navidad se viva en un Ahome ordenado, tranquilo y respetuoso, demostrando que se puede trabajar con firmeza, pero también con humanidad. Su llamado fue respaldado por otros miembros del Cabildo.