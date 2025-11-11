$!En Ahome se entregarán mil ‘casas del Bienestar’, antes que finalice el año

“Es una vivienda de muy buen tamaño, con muy buenos acabados de calidad. Son dos habitaciones, tienen su baño, su clóset, su área de lavado techada, están en buena calidad, ventanas de aluminio negro de muy buen tamaño, todo se está haciendo muy bien”.

El Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez del Llano Bermúdez, informó que esta política pública se destinó a personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos, pues aseguró que, de otra forma, estas personas “nunca hubieran tenido acceso” a un patrimonio.

LOS MOCHIS._ El municipio de Ahome se posicionó como el más avanzado del país en la implementación del programa federal ‘Casas del Bienestar’, con el cual se prevé la entrega de casi mil viviendas a familias de bajos ingresos.

De acuerdo con la información, el programa operará en dos modalidades. La primera, dirigida a derechohabientes vía Infonavit, entregará las casas en los fraccionamientos Virreyes y Nuevo Horizonte.

Menéndez del Llano Bermúdez estimó que las primeras entregas de este bloque ocurrirán este mismo año.

“Primero por Infonavit se van a entregar por el momento los dos lotes que son en Virreyes y Nuevo Horizonte en total van a ser casi mil viviendas, van a ser casi mil viviendas aproximadamente, 400 y algo horizonte y 750 en el otro fraccionamiento, pero qué les digo de esto en un primer lote se van a entregar como 100, 150 en cada uno las de los bloques que se vallan terminando”, explicó.

La segunda modalidad, a través de Conavi y Bienestar, se enfocará en personas que no cotizan en Infonavit, pero cumplen con el rango salarial establecido, dando preferencia a mujeres.

El alcalde subrayó que el acceso a estos apoyos debe ser directo y sin intermediarios, con el fin de evitar que se lucre política o electoralmente con el programa.

“Recuerden que las políticas públicas de los programas de estos gobiernos de la cuarta transformación piden que sean sin intermediarios porque, porque no quieren que nadie lucre ni política ni electoralmente con los programas que son un derecho no un beneficio temporal entonces qué se trata que sea de manera directa que no le deban aún alcalde o una alcaldesa la vivienda, sino que sea directamente como un derecho que así es la política pública de los gobiernos de la cuarta transformación”.

Finalmente, el alcalde de Ahome indicó que los módulos de información física de Conavi, Sebides y Bienestar se instalarán próximamente, posiblemente en el palacio municipal.