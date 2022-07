En consulta indígena no quieren que se consideren a comunidades que no se verán directamente afectadas por la planta de amoniaco en Topolobampo

Después de que se aprobara en el Diario Oficial de la Federación, la convocatoria para la realización de la consulta indígena para la instalación de la planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira, la comunidad de Lázaro Cárdenas, señaló que están en contra de la forma en la que el proceso de la consulta se está llevando a cabo debido a que se están tomando en cuenta a comunidades que no se verán directamente afectadas.

En un comunicado dirigido a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales con copia para el Juez del juzgado sexto de distrito del estado de Sinaloa, la comunidad indígena resaltó que se están convocando a comunidades que geográficamente están muy alejadas y que no están asentadas en la Bahía de Ohuira, y que por lo tanto no van a estar directamente afectadas.

“En días recientes pudimos observar que, en la Convocatoria para participar en el proceso de consulta previa, libre e informada, respecto del proyecto denominado Planta de Amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa, que fue publicada en Diario Oficial de la Federación, el día 17 de junio del año en curso, dice que la comunidad de Lázaro Cárdenas (Muellecito) expresó estar: “en contra de iniciar el proceso de consulta ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, señala el comunicado.

“Esto no es correcto. Lo cierto es que algunos habitantes integrantes de la Comunidad Indígena de Lázaro Cárdenas, que participaron en la reunión de acuerdos previos del proceso de consulta relativo al referido Proyecto, el 14 de junio del año en curso, en el Centro Ceremonial San Ignacio de Loyola, de nuestra Comunidad, al hacer uso de la palabra expresaron estar en contra del proceso de la consulta, por la forma en que se está llevando a cabo, porque se está convocando a comunidades que están muy alejadas del proyecto, que no están asentadas en la Bahía de Ohuira y que no van a verse directamente afectadas, contraviniendo la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente de Amparo en Revisión 498/2021 que confirma la sentencia del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa en el Expediente528/2018-7B”.

Autoridades de las comunidades indígenas como Gobernadores Tradicionales, así también integrantes del Consejo de Ancianos reiteraron que lo expresado, es contra de la forma en que se está llevando a cabo el proceso y no exactamente que no se realice la consulta.

“Le reiteramos, estas personas dijeron estar en contra del proceso de consulta por la forma en que se está llevando a cabo, pero no dijeron que estaban en contra de que se iniciara el proceso de consulta como lo dice usted en la convocatoria de referencia”, dice el documento dirigido a María Luisa Albores González, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En el documento que también va dirigido al juez del juzgado sexto de distrito del estado de Sinaloa, se reitera que las personas presentes.

“Algunas de las personas presentes en la reunión expresaron que no están de acuerdo con el proceso de consulta, porque no cumple con las características de ser previa, libre e informada, pues la planta ya está en construcción, y actualmente continúan con los trabajos, y denunciaron tales acciones son violatorias de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en ningún momento dijeron que estuvieran en contra de que se inicie el proceso”, indica el escrito.

De acuerdo a la publicación de la convocatoria que se realizó en el Diario Oficial de la Federación, las comunidades a quienes se les hizo el llamado son las comunidades indígenas denominadas San Miguel Zapotitlán, La Florida, Vallejo, Carrizo Grande, 5 de Mayo, El Colorado, San Isidro, Mochicahui, Charay, Salsipuedes, Cerro Cabezón y Juan José Ríos pertenecientes al Pueblo Mayo-Yoreme asentados en los Municipios de Ahome, El Fuerte y Guasave, por ubicarse dentro del área de influencia del proyecto “Planta de amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa”.

La convocatoria también menciona que el proceso de consulta se desahogará partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta la fecha en que concluyan las Asambleas Consultivas el 10 de julio de 2022.

El Proceso de consulta se desahogará a través de Asambleas generales comunitarias en las comunidades descritas en el apartado de “Sujetos de consulta” a la que acudirán las localidades que las integran.

Las Asambleas iniciarán las 10:00 horas en cada comunidad y se desahogarán de conformidad con su sistema normativo y los acuerdos previos alcanzados.