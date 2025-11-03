En este mes iniciará la entrega de viviendas del Bienestar en Sinaloa; primero será en la ciudad de Los Mochis

AHOME._ Durante la segunda quincena de este mes, se realizará en la ciudad de Los Mochis el primer paquete de 232 casas, que dos fraccionamientos, que forman parte del Programa Nacional de Vivienda del Bienestar.

Así lo dio a conocer el secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar Alejandro López Campos, durante la Conferencia Semanera del Gobernador Rubén Rocha Moya.

El funcionario explicó que las entregas serán en los fraccionamientos Nuevo Horizonte y Virreyes, y en una segunda etapa se entregarán más viviendas en los municipios Concordia, El Fuerte y Choix, mismas que ya están en proceso de construcción actualmente.

Para Sinaloa, según explicó López Campos, corresponden 36 mil viviendas de este plan nacional y que consiste en construir 1.8 millones de viviendas en todo el país, por medio de Infonavit, Fovissste y Conavi.

“La segunda quincena de noviembre es cuando vamos a estar en condiciones de hacer la entrega de la primera etapa de vivienda, que son 232 de un complejo de vivienda vertical allá en Ahome”, explicó.

En respuesta a la pregunta sobre si vendrá la presidenta Sheinbaum a entregar las casas, el Gobernador Rocha Moya respondió que no se tiene contemplado, pero dijo que seguramente vendrá ya sea a entregar o realizar supervisiones.

López Campos agregó que, en Sinaloa, Infonavit atenderá una meta de 17 mil 500 casas para sus derechohabientes, 15 mil de Conavi, que serán para no derechohabientes y de escasos recursos, y 4 mil de Fovissste, también para los trabajadores que laboran en dependencias del gobierno federal.

Actualmente, se desarrollan 13 proyectos de viviendas del Bienestar en ocho municipios, con 11 mil 434 casas en construcción que muy pronto serán una realidad para las familias sinaloenses.

Estos proyectos, ubicados en municipios como Culiacán, Ahome, Mazatlán, Guasave y Salvador Alvarado, reflejan un firme compromiso con el bienestar, la inclusión y el acceso a una vivienda digna para todas y todos.