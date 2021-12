$!En Guamúchil refuerzan operativo contra la venta de pirotecnia

“Actualmente la dirección de Protección Civil del municipio está haciendo operativos en dulcerías y comercios donde se presume pudieran vender pirotecnia, hasta el momento no hemos encontrado pirotecnia en los establecimientos visitados, pero esto no nos va a limitar, vamos a continuar haciéndolo durante toda esta temporada”, dijo.

José Carlos Espinoza Espinoza, director de Protección Civil, manifestó que hasta el momento no han detectado venta clandestina de pirotecnia en el municipio, pero no bajarán la guardia.

El funcionario municipal manifestó que no quieren la venta clandestina de pirotecnia, pero la población debe de cooperar con las autoridades no solo denunciando los establecimientos que vendan, sino además no comprando.

“La recomendación es no comprar y no usar pirotecnia, denunciar a los puntos de venta a fin de nosotros poder actuar en consecuencia”, sostuvo.