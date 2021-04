En Guasave despiden a dos en Ayuntamiento por andar en campaña electoral

GUASAVE._ Dos empleados del Ayuntamiento de Guasave fueron despedidos en días pasados, después de que fueron detectados asistiendo en horario laboral a eventos encabezados por candidatos a la Presidencia Municipal, informó Jorge Humberto Hernández Escobedo.

El Oficial Mayor del Gobierno Municipal aclaró que estos actos se detectaron a finales de marzo, cuando todavía no iniciaban las campañas, pero ya los candidatos desarrollaban reuniones privadas con militantes.

“Ya hemos despedidos dos gentes, a fin de mes despedimos a dos personas porque se detectaron que anduvieron en eventos en horario de trabajo, y en redes se detectaron que fue en horario laboral, uno andaba en proselitismo con el doctor Ahumada y el otro con el doctor López (Rodríguez), uno es de Protección Civil y el otro es de una sindicatura. Teníamos que tomar acciones por esa falta”, expuso.

El funcionario municipal agregó que los servidores públicos tienen prohibido también utilizar sus redes sociales en horario laboral para realizar actos proselitistas.

“Por postear en horarios laborales ya hemos levantado tres actas, considerando que lo están haciendo en horario laboral, cuando se supone que estamos trabajando”, dijo, “es de su Facebook personal, pero al final de cuentas están en horario de trabajo y están utilizando tiempo laboral, por eso se les recomienda que sea fuera de horario”.

Hernández Escobedo comentó que desde antes del inicio de las campañas giraron oficios a las diferentes áreas del Ayuntamiento solicitando a los funcionarios respetar su horario de trabajo no acudiendo a eventos políticos y no posteando en sus redes sociales actos proselitistas.

“Hay que aclarar que no todos tenemos el mismo horario de trabajo, hay que entender que algunos funcionarios de primer nivel no tenemos horario, entonces hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto; los que tienen horario de 8:00 a 3:00 ese sí está bien definido quiénes son”, expuso.

Otro llamado que se le hizo a los empleados no operativos fue no utilizar vehículos oficiales fuera del horario laboral y dejarlos en los patios del Ayuntamiento a las 15:00 horas, para que no sean utilizados en propaganda política o en apoyo a alguna campaña.

Dijo que el servidor público que se detecte utilizando alguna unidad oficial en ese tipo de acciones se van a tomar medidas, porque la instrucción de la Alcaldesa Evangelina Llanes Carreón es que el Municipio no se inmiscuya en un proceso electoral que no le corresponde.