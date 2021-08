En Guasave el cubrebocas será obligatorio en espacios públicos

GUASAVE._ En reunión del Consejo Municipal de Salud, autoridades de Guasave acordaron reforzar las medidas de prevención contra el Covid-19, entre las que destaca el uso obligatorio del cubrebocas en espacios públicos.

Se determinó que los comercios no permitirán el ingreso de clientes o proveedores sin cubrebocas; los niños menores de 12 años no podrán entrar a establecimientos esenciales y no esenciales; se reducirá el aforo a establecimientos no esenciales hasta el 30 por ciento de su capacidad, los cuales deberán conservar las medidas preventivas.

Los consejeros y autoridades acordaron que todos los comercios deberán disponer de gel alcoholado en el área de acceso, cajas, sanitarios y oficinas, y todo el personal que se encuentre laborando deberá usar cubrebocas, lentes de protección o careta, según sea el giro.

Las empresas no deberán permitir laborar a empleados que presenten síntomas relacionados Covid-19 como fiebre, dolor de cabeza, ojos rojos, dolor muscular o de articulaciones y se aplicarán los procedimientos administrativos de clausura y serán canalizados a Coepriss las empresas o giros que no acaten el nuevo reglamento.

“Sería conveniente que los comerciantes incentivaran a la ciudadanía solicitándoles el certificado de vacunación, que les dieran algo, por lo menos las gracias”, dijo la Alcaldesa Aurelia Leal López.

Quienes sí deberán presentar dicho comprobante de que ya están vacunados serán los empleados del Ayuntamiento, ya que este jueves se les giró un oficio a todas las áreas donde se les exige tener esa protección.

“En el Municipio de Guasave sí se va a exigir el certificado de vacunación, quien no presente y no quiera vacunarse, lo sentimos mucho, vamos a prescindir de sus servicios, se les emitió hoy un comunicado para efectos de que todos los funcionarios y sus trabajadores tengan que estar vacunados, porque el buen juez por su casa empieza”, manifestó.

Como el Ayuntamiento no puede extender esta medida hacia el resto de la población porque estarían violando los derechos humanos de las personas, Leal López planteó a los sectores productivos que sean ellos quienes tomen medidas similares en sus establecimientos.

“Me duele cómo gente allegada nuestra está muriendo, jóvenes. No podemos permitir eso, tenemos que hacer algo para parar esta situación, de nosotros depende”, dijo.

Sobre la obligatoriedad en el uso del cubrebocas en espacios públicos, la Alcaldesa subrayó que a estas alturas la gente ya sabe que por el bien de su salud debe de utilizar esta medida y no se le tiene que estar regañando como niños.

Ante el incremento de casos de Covid-19, la sesión del Consejo Municipal de Salud quedó en sesión permanente.