$!En Guasave, Eleno Flores impugna elección del Distrito 4 federal

“Entregamos el recurso de impugnación en el Distrito 4, estoy seguro que la justicia divina está del lado de nosotros y hay suficientes elementos para que la elección del día 6 de junio sea anulada por el órgano electoral, estamos más que seguros que no hemos hecho nada equivocado, hemos entregado suficientes pruebas y elementos para que la elección quede nula”, recalcó.

“Hay muchas casillas que llegaron no con el folio continuo, eso me queda claro, estoy seguro que esas urnas fueron saqueadas, aparte de muchas irregularidades donde llegaron urnas vacías, hacen falta 30 más que no llegaron nunca. Elementos hay de sobra para que la elección del día 6 sea anulada y tenga un nuevo proceso”, sostuvo.

El aspirante a Diputado federal aseguró que fue una elección muy fuera de lo normal, no nada más en Guasave, sino en todo el Estado, pero a él le interesa el Distrito 4 federal, es el que va a defender apegado a la ley.