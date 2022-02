En Guasave, Eucario Ortiz señala padrón alterado para contienda por la asociación de agricultores

GUASAVE._ En conferencia de prensa, Eucario Ortiz Castro, candidato a la presidencia de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, acusó que el padrón con el que quieren realizar la contienda está alterado, ya que sacaron a mucha gente que sí son socios y metieron a familias enteras para tratar de inclinar la balanza hacia la planilla que encabeza Jesús Rojo Plascencia.

Acompañado por integrantes de su planilla, el agricultor señaló que el dirigente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, Gustavo Rojo Plascencia, está operando abiertamente para favorecer a su hermano, lo mismo que Baltazar Aguilasocho Montoya, dirigente actual de la AARSP, quien va en esa planilla como conejero a Caades.

“El padrón ha sido sobre manipulado y sobre rasurado, nos hemos encontrado una inclusión de familias enteras las cuales en el padrón de 2013 no aparecen. Tengo seis años consecutivos en los consejos, me tocó estar con Gustavo Rojo y con Baltazar Aguilasocho, actualmente soy vicepresidente, y en ninguna junta de consejo hubo alguna propuesta en el orden del día para inclusión de nuevos socios, nunca firmamos un acta de inclusión de nuevos socios”, manifestó.

Eucario Ortiz detalló que han detectado que del padrón de 2013 al de 2022 ya no hay 134 socios, pero aparecen 322 nuevos.

Expuso que a finales del año pasado, luego de pedir varias veces el padrón de socios del organismo, le entregaron el de 2013, pero ahora se están dando cuenta que está completamente alterado, por lo que todo este tiempo anduvieron dando palos de ciego.

“Yo le hago una petición y que si tan fuertes se sienten, no podemos aceptar que ese padrón sea con el que se juegue, estamos en disposición de no aceptar el nuevo padrón. Me gustaría saber si los tienen, como para jugar con el padrón de 2013”, retó.

El aspirante a la dirigencia de la AARSP indicó que la autoridad máxima en el consejo electoral es el presidente del organismo, Baltazar Aguilasocho, a quien le solicitó recapacitar y aceptar los errores en los que ha incurrido por influencias.

“Ojalá nos dé la oportunidad de platicar y ver de qué manera podemos llegar a que nos acepte contender con el padrón de 2013”, sostuvo.

Solicitó también que les permitan revisar todos los expedientes que ellos recibieron para saber por qué razón aceptaron a más de 300 nuevos socios y los motivos por los que no incluyeron a algunas personas que llevaron sí entregaron toda su documentación.