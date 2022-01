$!En Guasave, regidores recortan recursos a Salud, pero se aumentan 50% su sueldo

Al reanudar, el dictamen venía ya modificado, contemplando un aumento de 3 millones 853 mil pesos a 5 millones 500 mil pesos a la oficina de la Síndico Procuradora, además de un aumento de 14 millones 021 mil pesos a 16 millones 155 mil pesos al área de regidores, quienes con esta modificación de ganar 28 mil 730 pesos mensuales, a partir de este 1 de enero percibirán 43 mil pesos, un incremento del 50 por ciento.

“Aquí venimos no por el salario, venimos a servir a Guasave. Estamos afectando algunos proyectos, por ejemplo, para Parques y Jardines, en el concepto de combustibles y lubricantes, 200 mil pesos aproximadamente; en Salud y Bienestar Social me parece que es importante que no dejemos sin medicinas y servicios médicos a la población y ahí estamos recortando 300 mil pesos; lo que es el programa de apoyo para el Covid-19, donde estamos viendo la inminencia de una cuarta ola, y estamos recortando 346 mil 468 pesos”, lamentó el Presidente Municipal.

Otras áreas que sufrieron recortes fueron Alumbrado Público y Aseo y Limpia; operativo de Semana Santa, agregó Ahumada Quintero.

El nuevo dictamen fue aprobado con los votos de Rafaela Sánchez, secretaria de la Comisión de Hacienda, Regidora del PAN; la Síndico Procuradora, Georgina Burciaga; y los regidores Julio Iván Villicaña, Sergio Alonso García, José Luis Quevedo, Maura Guerrero Sánchez, de Morena; Luis Fernando Velázquez, Águeda Valenzuela y Martha Yudith Subía Barraza, del PRI.

El Alcalde votó en contra, lo mismo que los regidores Luis Antonio López Quiñónez, del PRI; y Adriana Valenzuela Benítez y Dulce Valeria Díaz Huicho, del PAS. El regidor Cuauhtémoc Romero, presidente de la Comisión de Hacienda, no asistió por motivos de salud.