$!En Guasave reportan más de 500 hectáreas de maíz y 50 de sorgo con daños por bajas temperaturas

El presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Guasave aclaró que estos datos son preliminares, los cuales no incluyen posibles afectaciones que pueden haberse registrado por el descenso en el termómetro de este jueves, ya que la temperatura cayó a 2 grados en la zona de Orba, sindicatura Bamoa.

Tampoco se incluyen en estos números los daños que sufrieron algunos cultivos que geográficamente están en Guasave, en el sur del municipio, pero que pertenecen al módulo de riego 74-2, que es supervisado por la Junta de Sanidad del Valle del Évora.

“Tenemos de ayer reportes de está Junta de Guasave con daños superficiales de 505 hectáreas de maíz, daños de sorgo en 50 hectáreas, por ahí se sabe, ya me mandaron una información a grandes rasgos, que hay una calabaza para el lado de Bamoa que sufrió pérdida, no sé si sea total, no sé en qué porcentaje, porque son datos preliminares”, expuso.